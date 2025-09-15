Jesteburg sichert drei Punkte

Mit dem 2:0-Erfolg in Delmenhorst bleibt der FC Jesteburg-Bendestorf auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Für Trainer Marcel Hagemann war der Sieg besonders wertvoll, da die personelle Situation vor dem Anpfiff angespannt war. „Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte, zumal sich die Kadersituation vor dem Spiel noch einmal verschärft hatte“, erklärte Hagemann nach der Partie.





Die Jesteburgerinnen setzten von Beginn an auf kompakte Defensivarbeit und hohen Einsatzwillen. „Toll zu sehen, wie sich die Mädels trotz der Umstände reingehängt haben. Die Leidenschaft und das hohe Engagement waren die Schlüssel für den heutigen Sieg“, betonte Hagemann. Auch wenn das Spiel nicht von spielerischer Brillanz geprägt war, überzeugte das Team durch harte Arbeit gegen den Ball: „Vor allem gegen den Ball haben wir viel investiert und gut gearbeitet.“

Das 2:0 bedeutet für Jesteburg-Bendestorf den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel und hält die Mannschaft mit nun 13 Punkten auf Rang drei der Tabelle, punktgleich mit Spitzenreiter SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC und dem Zweiten SV TiMoNo. „Auch wenn es spielerisch nicht das beste Spiel war, freuen wir uns, dass wir solche Spiele dennoch erfolgreich gestalten können“, resümierte Hagemann.

Delmenhorst bleibt nach der Niederlage mit zwei Punkten im Tabellenkeller. Für Jesteburg-Bendestorf hingegen war der Erfolg ein wichtiger Schritt, um im engen Titelrennen weiter mitzuhalten.