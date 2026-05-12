Jesteburg rettet spät einen Punkt

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Lange Zeit sah Blau-Weiss Hollage wie der verdiente Sieger aus, doch in der Schlussphase zeigte der FC Jesteburg-Bendestorf Moral und kam noch zum Ausgleich. Trotz des späten Punktgewinns rutschte der FCJ in der Abschlusstabelle auf Platz drei ab.

Mit einem späten Kraftakt hat sich der FC Jesteburg-Bendestorf am letzten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West noch ein 3:3 gegen Blau-Weiss Hollage gesichert. Die Gastgeberinnen lagen bis in die Schlussminuten hinein mit 1:3 zurück, bewiesen jedoch Moral und verhinderten mit zwei späten Treffern eine Niederlage.

Dabei hatte der FCJ zunächst den besseren Start erwischt. Fabienne Stejskal brachte die Gastgeberinnen in der 21. Minute in Führung. Hollage antwortete allerdings prompt: Svenja Torbecke traf nur fünf Minuten später zum Ausgleich, ehe Stefanie Gühmann die Partie mit zwei Treffern drehte. Nach ihrem zweiten Tor in der 67. Minute schien Hollage bereits auf der Siegerstraße.

Jesteburg tat sich über weite Strecken schwer, offensiv Akzente zu setzen. Trainer Marcel Hagemann sprach nach der Partie von einer insgesamt durchwachsenen Vorstellung seiner Mannschaft: „Letztendlich waren wir heute über die 90 Minuten nicht aktiv genug, um das Spiel zu gewinnen. Hollage war über weite Strecken wacher und gedankenschneller, sodass wir uns sehr schwer getan haben, Torchancen herauszuspielen.“

Erst in der Schlussphase erhöhte der Tabellenzweite den Druck. Annika Paschköwitz verkürzte in der 85. Minute nach einem Freistoß auf 2:3, nur zwei Minuten später gelang Mirjam Reißer der Ausgleich zum 3:3-Endstand. „Die letzten zehn Minuten beweisen wir noch einmal Moral und nutzen einen Freistoß und einen guten Spielzug, um das Spiel noch auszugleichen“, sagte Hagemann.

Trotz des späten Punktgewinns herrschte beim FCJ keine vollständige Zufriedenheit. Durch das gleichzeitige klare 5:0 des SV Heidekraut Andervenne gegen die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC verlor Jesteburg den zweiten Tabellenplatz aufgrund der schlechteren Tordifferenz. „Am Ende freuen wir uns über den glücklichen Punkt, ärgern uns aber, dass wir den zweiten Tabellenplatz noch abgeben mussten“, erklärte Hagemann.

Der Blick richtet sich nun bereits auf das anstehende Pokalspiel. „Diese Phase nehmen wir als Blaupause für das Pokalspiel am Donnerstag. Dort brauchen wir 90 Minuten vollen Fokus, um ins Finale einzuziehen“, betonte der Trainer. Abschließend wünschte er Blau-Weiss Hollage „eine erholsame Sommerpause“.