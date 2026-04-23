Jesteburg-Bendestorf zieht ins Halbfinale ein

– Foto: Felix Schlikis

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat das Halbfinale im AOK Niedersachsenpokal der Frauen erreicht und damit das Teilnehmerfeld komplettiert. Beim FC Pfeil Broistedt setzte sich der Oberligist mit 4:1 durch und bestätigte damit seine Rolle als eines der formstarken Teams im Wettbewerb.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Broistedt engagiert, konnte seine Bemühungen jedoch nicht in Tore ummünzen. Stattdessen nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten konsequent: Johanna Ingrid Scholles erhöhte nach rund einer Stunde auf 3:1, ehe Felice Wulf in der Schlussphase für die endgültige Entscheidung sorgte.

Die Partie begann ausgeglichen, ehe Fabienne Stejskal die Gäste nach knapp zwanzig Minuten in Führung brachte. Die Antwort der Gastgeberinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur wenige Augenblicke später stellte Denise Gregor auf 1:1. Kurz vor der Pause verschaffte sich Jesteburg-Bendestorf erneut einen Vorteil – ein Strafstoß führte zur 2:1-Führung durch Karen Schaefer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs.

Halbfinale bringt Neuauflage und Topduell

Mit dem Erfolg zieht der FC Jesteburg-Bendestorf zum zweiten Mal in Folge in die Vorschlussrunde ein. Dort wartet mit dem SV TiMoNo ein bekannter Gegner: Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Teams im Halbfinale aufeinander, damals setzte sich TiMoNo knapp durch.

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem hochklassigen Duell zweier Regionalligisten. Die SpVg Aurich empfängt den Titelverteidiger Hannover 96 Frauen. Beide Mannschaften überzeugten im Viertelfinale mit klaren Siegen und gehen mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie.

Die beiden Halbfinalspiele sind für Christi Himmelfahrt angesetzt – und versprechen zwei Duelle, in denen sich die Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs ermitteln.