Jesteburg-Bendestorf will in Scharmbeckstotel spielerisch überzeugen

Der FC Jesteburg-Bendestorf steht nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten auf Rang drei der Tabelle und geht damit als Favorit in die Partie beim ATSV Scharmbeckstotel. Doch Trainer Marcel Hagemann warnt davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen: „Nachdem wir letzte Woche in Delmenhorst vor allem kämpferisch sehr gut unterwegs waren, wollen wir gegen Scharmbeckstotel auch spielerisch wieder mehr zeigen. Dabei darf die aktuelle Tabellensituation uns keineswegs in Sicherheit wiegen, insbesondere da der ATSV letzte Woche gegen TiMoNo ein sehr knappes Ergebnis erzielt hat. Wir sind bereit und wollen das kommende Auswärtsspiel erfolgreich bestreiten. Dabei wird es wieder darauf ankommen, die Leidenschaft und Spielfreude auf den Platz zu bekommen.“





Auch die Gastgeber aus Scharmbeckstotel zeigen sich kämpferisch. Nach dem knappen Auftritt gegen den Zweitplatzierten SV TiMoNo will das Team nun vor heimischer Kulisse überraschen. Trainer Axel Wilckens betont: „Am Sonntag erwartet uns ein weiteres Spitzenteam der Liga. Wir möchten unbedingt auf der guten Leistung vom letzten Spiel aufsetzen und somit den Gegner vor die ein oder andere Herausforderung stellen.“

Während Jesteburg-Bendestorf mit vier Siegen aus sechs Spielen bereits Anschluss an die Tabellenspitze gefunden hat, steht der ATSV mit nur einem Punkt aus sechs Begegnungen unter Druck. Dennoch deutet der jüngste Auftritt gegen TiMoNo darauf hin, dass sich der Tabellenletzte keineswegs kampflos geschlagen geben wird. Das Duell verspricht daher, mehr zu werden als eine Pflichtaufgabe für die Gäste.