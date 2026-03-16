Jesteburg-Bendestorf verpasst Heimsieg gegen Bunnen

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Trotz Führung reicht es für den FC Jesteburg-Bendestorf am Ende nur zu einem Punkt. Gegen den DJK-SV Bunnen entwickelte sich auf schwierigem Platz ein umkämpftes Spiel, in dem die Gäste in der zweiten Hälfte zum Ausgleich kamen.

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat im Heimspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gegen den DJK-SV Bunnen eine mögliche Siegchance aus der Hand gegeben. Die Partie endete nach 90 Minuten 1:1, nachdem die Gastgeberinnen lange geführt hatten.

Zu Beginn taten sich beide Teams schwer, auf dem unebenen Rasen ihren Rhythmus zu finden. „Beide Mannschaften brauchten am Anfang etwas, um mit dem unebenen Platz zurechtzukommen“, erklärte Jesteburgs Trainer Marcel Hagemann nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe zwar „spielerisch ordentlich“ agiert, jedoch nicht dauerhaft genügend Druck aufgebaut.

Dennoch gelang dem Tabellenzweiten in der 23. Minute die Führung. Nina Bichler traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:0. In der Folge verteidigte Jesteburg-Bendestorf die langen Bälle der Gäste weitgehend sicher, ließ jedoch Möglichkeiten liegen. „Wir hatten ein paar Torgelegenheiten, haben aber zwei Mal aus aussichtsreicher Position zu überhastet abgeschlossen“, sagte Hagemann.

Nach der Pause hätte die Partie frühzeitig entschieden werden können. „Vermutlich wäre das Spiel eher zu unseren Gunsten verlaufen, wenn wir direkt nach der Halbzeit das 2:0 erzielen“, meinte der Trainer. Doch mehrere Chancen blieben ungenutzt – auch weil die gegnerische Torhüterin, der Pfosten und die Latte einen weiteren Treffer verhinderten.

So kam Bunnen in der zweiten Hälfte besser in die Partie und erhöhte insbesondere in der Mitte des zweiten Durchgangs den Druck. Nach mehreren Möglichkeiten gelang schließlich der Ausgleich: Marie Moorkamp traf in der 77. Minute zum 1:1, nachdem Jesteburg-Bendestorf einen Ballverlust im Mittelfeld nicht sauber verteidigen konnte und Bunnen den anschließenden Konter nutzte.

In der Schlussphase kamen die Gastgeberinnen noch einmal in Überzahl, konnten daraus jedoch keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Für Hagemann bleibt deshalb ein gemischtes Fazit: „Das Ergebnis ist am Ende folgerichtig, da wir uns den Sieg nicht verdient haben und Bunnen in der zweiten Hälfte mehr für den Ausgleich investiert hat. Trotzdem fühlt sich das Ergebnis nach der Führung nach zwei verlorenen Punkten an.“

In der Tabelle bleibt der FC Jesteburg-Bendestorf mit 34 Punkten auf Rang zwei. Am kommenden Spieltag wollen die Niedersachsen wieder einen Sieg einfahren. „Nächste Woche gegen Scharmbeckstotel wollen wir unbedingt wieder einen Dreier holen“, kündigte Hagemann an.