Jesteburg-Bendestorf startet stark und schlägt Lutten 4:1

Ein starker Beginn und frühe Tore bringen den FC Jesteburg-Bendestorf gegen den TuS Lutten auf die Siegerstraße. Trainer Marcel Hagemann sieht eine insgesamt verdiente Vorstellung – spricht aber auch über Phasen der Nachlässigkeit.
Der FC Jesteburg-Bendestorf hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Hagemann mit 4:1 gegen den TuS Lutten und rückte damit auf den vierten Tabellenplatz vor.
Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart. Schon in der 7. Minute traf Theres Garbers, später erhöhte Mirjam Reißer auf 2:0. „Die Mädels haben die Vorgaben in den ersten Minuten sehr gut umgesetzt. Schnelles Spiel in die Tiefe und bei Standards hellwach zu sein, bescheren uns eine 2:0-Führung“, sagte Hagemann.
Doch das Spiel blieb nicht einseitig. „Danach lassen wir Lutten zu viel Raum und zurück ins Spiel“, so der Coach. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel in der 35. Minute, ehe Janine von der Wroge postwendend auf 3:1 stellte. „Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer können wir vor der Pause noch mit einer Torschussflanke kontern, sodass es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit geht“, erklärte Hagemann.
Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Reißer mit ihrem zweiten Treffer für das 4:1. „Nach Wiederbeginn erzielen wir recht schnell das 4:1 und spielen danach zahlreiche Angriffe nicht konsequent aus“, bilanzierte der Trainer. Defensiv ließ der FC kaum noch etwas zu. „Auch Lutten gelingt bis auf wenige Abschlüsse in der Offensive nicht viel, weshalb sich ein Spiel mit überschaubarem Unterhaltungswert entwickelt.“
Am Ende stand ein klarer Heimerfolg, den Hagemann sachlich einordnete: „Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg für uns wohl in Ordnung.“ Mit nun zehn Punkten bleibt Jesteburg-Bendestorf in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, während Lutten mit drei Zählern Rang neun belegt.
FC Jesteburg-Bendestorf – TuS Lutten 4:1
FC Jesteburg-Bendestorf: Larissa Parchatka, Annalena Otto, Janine von der Wroge, Annika Paschköwitz, Maleen Gerkens, Hanna Marie Schubert (85. Laura Daldorf), Paula-Marie Herwig, Theres Garbers, Mirjam Reißer, Thora Dorothee Schädel (68. Karen Schaefer), Nina Bichler - Trainer: Marcel Hagemann - Trainer: Klaas Haferkorn
Tore: 1:0 Theres Garbers (7.), 2:1 (35.), 2:0 Mirjam Reißer (41.), 3:1 Janine von der Wroge (42.), 4:1 Mirjam Reißer (47.)