– Foto: Felix Schlikis

Jesteburg-Bendestorf startet stark und schlägt Lutten 4:1 Der FC Jesteburg-Bendestorf festigt mit einem klaren Heimerfolg seinen Platz in der Spitzengruppe der Frauen-Oberliga Niedersachsen West Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West FC JesBe TuS Lutten Marcel Hagemann

Ein starker Beginn und frühe Tore bringen den FC Jesteburg-Bendestorf gegen den TuS Lutten auf die Siegerstraße. Trainer Marcel Hagemann sieht eine insgesamt verdiente Vorstellung – spricht aber auch über Phasen der Nachlässigkeit.

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Hagemann mit 4:1 gegen den TuS Lutten und rückte damit auf den vierten Tabellenplatz vor.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart. Schon in der 7. Minute traf Theres Garbers, später erhöhte Mirjam Reißer auf 2:0. „Die Mädels haben die Vorgaben in den ersten Minuten sehr gut umgesetzt. Schnelles Spiel in die Tiefe und bei Standards hellwach zu sein, bescheren uns eine 2:0-Führung“, sagte Hagemann. Doch das Spiel blieb nicht einseitig. „Danach lassen wir Lutten zu viel Raum und zurück ins Spiel“, so der Coach. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel in der 35. Minute, ehe Janine von der Wroge postwendend auf 3:1 stellte. „Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer können wir vor der Pause noch mit einer Torschussflanke kontern, sodass es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit geht“, erklärte Hagemann.