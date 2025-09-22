Jesteburg-Bendestorf startet furios und siegt klar in Scharmbeckstotel

Mit einem Blitzstart hat der FC Jesteburg-Bendestorf das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten ATSV Scharmbeckstotel für sich entschieden. Bereits nach einer Viertelstunde führten die Gäste mit 3:0. Am Ende stand ein verdienter 5:2-Erfolg, der den Jesteburgerinnen den dritten Tabellenplatz sichert.

ATSV-Trainer Axel Wilckens räumte ein: „Leider hatten wir in der Anfangsphase des Spiels einige Unsicherheiten, und so sind frühzeitig in den ersten 15 Minuten drei Gegentore gefallen. Danach konnten wir das Spiel stabilisieren und haben definitiv nur noch wenig zugelassen. Im Spielaufbau hatten wir aber deutlich zu viele Fehler und somit konnten wir zu wenig Gefahr im Spiel nach vorne entwickeln.“

Die frühe Entscheidung brachte Jesteburg-Trainer Marcel Hagemann jedoch nicht uneingeschränkt zum Jubeln: „Mit der ersten Viertelstunde des Spiels sind wir sehr zufrieden. Wir waren sehr zielstrebig mit viel Zug zum Tor unterwegs und konnten uns früh mit der 3:0-Führung belohnen. Danach haben wir zwar viel Ballbesitz, waren aber zu selten gefährlich, weil wir gegen einen dann gut organisierten Gegner unser Spiel zu statisch und langsam aufbauten. Ärgerlich sind die beiden vermeidbaren Gegentore, da wir Scharmbeckstotel über weite Strecken von unserem Tor weghalten konnten. Im Endeffekt steht ein deutlicher Auswärtssieg, den wir uns noch ein wenig souveräner gewünscht hätten.“