Jesteburg-Bendestorf siegt knapp im Windspiel von Ahlerstedt

Starker Wind, Regen und ein harter Kampf um jeden Meter: Der FC Jesteburg-Bendestorf setzte sich beim SV Ahlerstedt/Ottendorf knapp mit 1:0 durch. Trainer Marcel Hagemann sprach nach dem Spiel von einem „fehleranfälligen, aber kämpferisch starken Auftritt“.

Ein einziger Treffer entschied ein umkämpftes Spiel in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West: Der FC Jesteburg-Bendestorf gewann beim SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 1:0 und bleibt damit Tabellenzweiter. Die Bedingungen in Ahlerstedt machten beiden Teams am Sonntag das Leben schwer – starker Seitenwind und immer wieder einsetzender Regen bestimmten die Partie.

In der Anfangsphase nutzte Ahlerstedt/Ottendorf die Unsicherheit der Gäste und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, darunter einen Lattentreffer. „Entsprechend hatte A/O mehr vom Spiel und die klaren Torchancen“, räumte Hagemann ein. Doch mit zunehmender Spieldauer fand Jesteburg-Bendestorf besser ins Spiel – und ging nach einer halben Stunde durch Nina Bichler in Führung.

„Beide Mannschaften hatten ihre Probleme, mit dem starken und böigen Seitenwind und dem immer wieder einsetzenden Regen klarzukommen“, erklärte FC-Trainer Marcel Hagemann nach der Partie. „Zudem brauchten wir einige Zeit, um uns an den Kunstrasen zu gewöhnen, sodass unser Spiel sehr fehleranfällig war.“

„Mitte der Halbzeit bekamen wir das Spiel besser in den Griff und konnten mit der Führung im Rücken etwas Sicherheit gewinnen“, so Hagemann. „Wenn wir vor der Halbzeit einen Ballgewinn besser ausspielen, gehen wir sogar mit einer 2:0-Führung in die Kabine.“

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine von der Defensive geprägte Partie. Beide Teams verteidigten diszipliniert, größere Chancen blieben Mangelware. „In der zweiten Halbzeit war es ein von der Defensivarbeit geprägtes Spiel, wobei wir es geschafft haben, die ganz großen Torchancen durch A/O zu verhindern“, fasste Hagemann zusammen. „Trotzdem blieb es bis zum Ende spannend, und wir müssen uns vorwerfen lassen, die Kontersituationen nicht konsequent ausgespielt zu haben.“

Neben der sportlichen Bewertung fand der Coach auch versöhnliche Worte für eine verletzte Spielerin des Gegners: „Zuletzt noch eine gute Besserung an die Nummer 8 von A/O, die sich im Zweikampf mit unserer Spielerin ebenfalls am Kopf verletzt hat.“

Mit dem Auswärtssieg festigt der FC Jesteburg-Bendestorf seinen zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter TiMoNo und bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Der SV Ahlerstedt/Ottendorf hingegen verpasste es, nach Punkten aufzuschließen, und bleibt mit 13 Zählern im Mittelfeld der Liga.