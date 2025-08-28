 2025-08-28T05:22:00.927Z

Zuwachs im Trainerteam
Zuwachs im Trainerteam – Foto: Patrik Otte

Jessica Wissmann wird neue Co-Trainerin bei der SGS

Die SGS Essen begrüßt einen Neuzugang auf der Position der Co-Trainerin: Jessica Wissmann gehört ab sofort dem Trainerteam an und beerbt damit Britta Hainke, die den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die 33-Jährige war bis zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern tätig.

„Nach meiner Station in der U19 des 1. FC Kaiserslautern freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe im Frauenbereich bei der SGS“, meint Wissmann. „Während der ersten Trainingseinheiten habe ich eine Mannschaft mit enormem Potenzial kennenlernen dürfen und ich hoffe, meine Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen zu können, um die Mannschaft und auch den Verein bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich blicke der gemeinsamen Zeit und einem erfolgreichen Start in die neue Saison mit großer Vorfreude entgegen.“



Und auch innerhalb des Trainerteams ist die Freude über den Neuzugang groß. „Jessica hat im Frauenfußball bereits reichlich Erfahrung gesammelt und zuletzt auf höchstem Leistungsniveau als Assistenztrainerin im NLZ des 1. FC Kaiserlautern bei den A-Junioren mitgewirkt“, betont Thomas Gerstner, Trainer und sportlicher Leiter des Bundesligisten. „Sie wird unser Trainerteam, auch aufgrund ihrer Persönlichkeit, optimal verstärken.“

