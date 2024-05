Jessica Gerth (SG Bellenberg/Ludwigsfeld) ist FuPa-Spielerin der Woche

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Spielerinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Jessica Gerth belegt mit der SG Bellenberg/Ludwigsfeld II den zweiten Tabellenplatz in der Frauen-Bezirksliga Donau/Iller. Die 31-jährige Stürmerin hatte mit ihren drei Toren großen Anteil am 6:0-Erfolg gegen den FV Asch-Sonderbuch II. Deshalb wurde sie mit Unterstützung der Stimmen der Community zur Spielerin der Woche von FuPa Württemberg gewählt.

FuPa: Was lief aus deiner Sicht beim 6:0-Sieg gegen den FV Asch-Sonderbuch II, zu dem du drei Tore beigesteuert hast, besonders gut?

Jessica Gerth: Wir wollten unbedingt diese 3 Punkte holen und ein gutes Spiel abliefern. Jede einzelne hat alles gegeben fürs Team. Letztendlich war es einfach eine richtig gute Mannschaftsleistung. Wir haben mutig nach vorne gespielt und uns so viele Torchancen erarbeitet.

FuPa: Du hast in dieser Saison bislang 10 Tore in 15 Spielen für euer Team geschossen. Wie erzielst du deine Tore am liebsten?

Jessica Gerth: Das ist eine gute Frage. 😂 Ich bin einfach froh, wenn der Ball im Tor landet, wie das passiert, ist mir letztendlich egal.

FuPa: Was macht den Verein FV Bellenberg für dich so besonders?

Jessica Gerth: Ich spiele schon immer für die TSF Ludwigsfeld Fußball, seit dieser Saison sind wir eine Spielgemeinschaft mit dem FV Bellenberg. Ich muss sagen, ich hab mich auch in Bellenberg von Anfang an sehr wohl gefühlt. Hier sind alle wirklich sehr nett und der Verein ist genauso wie die TSF Ludwigsfeld sehr gut organisiert.

FuPa: Hast du eine Lieblingsspielerin?

Jessica Gerth: Ich komme mit allen Spielerinnen richtig gut aus. Natürlich gibt es aber auch ein paar, die mir privat besonders nahe stehen und mit denen ich sehr gerne gemeinsam auf dem Platz stehe.

FuPa: Auf welcher Position spielst du besonders gerne?

Jessica Gerth: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich hab jahrelang in der Abwehr gespielt bei der TSF Ludwigsfeld. Seit dieser Saison spiele ich eigentlich immer im Sturm oder auf der Außenbahn. Das macht mir einfach Spaß. Welche Position von beiden ist mir aber eigentlich ganz egal. Letztendlich muss der Trainer entscheiden, wo er mich braucht und auf dieser Position versuche ich, fürs Team das beste zu geben.

FuPa: Dein Team steht auf dem zweiten Tabellenplatz in der Frauen-Bezirksliga Donau/Iller. Welches Ziel habt ihr für den Rest der Saison?

Jessica Gerth: Am Anfang von der Saison hatten wir überhaupt kein großes Ziel. Wir sind neu als Spielgemeinschaft zusammen gekommen und mussten uns erst einmal finden und uns gegenseitig kennenlernen. Ich denke, wir sind eine richtig gute Mannschaft geworden, aber jetzt, wo wir schon im oberen Drittel stehen, sollte der Relegationsplatz auf jeden Fall unser Ziel sein. Jetzt versuchen wir aber, erst einmal gegen Blautal am Sonntag unsere nächsten drei Punkte zu holen.

FuPa: Was hast du dir mittel- und langfristig sportlich vorgenommen?

Jessica Gerth: Ich möchte einfach Fußball spielen, für mich ist es ein perfekter Ausgleich zum Alltag. Wobei ich mich natürlich auch nochmal über eine Meisterschaftsfeier und den Aufstieg in die Regionenliga in der nächsten Saison freuen würde.

FuPa: Welche Hobbys hast du außer Fußball?

Jessica Gerth: Wenn ich nicht gerade selber Fußball spiele, bin ich Mama. Ich hab einen dreijährigen Sohn, der mich auf Trapp hält. Da bleibt für andere Hobbys nicht mehr viel Zeit. Langweilig wird es mir nie. Wenn mein Spiel zu Ende ist, gehen wir weiter aufs nächste Fußball-Spiel vom Papa. Wenn wir gerade nicht am Sportplatz sind, verbringen wir gerne unsere Zeit gemeinsam mit Freunden oder auf dem Spielplatz. Demnächst wird mein Sohn auch bei den Bambins starten. Da freue ich mich schon sehr drauf.

FuPa: Was machst du beruflich?

Jessica Gerth: Ich bin Erzieherin in einer Kinderkrippe.