Jesse Sierck ist zurück an der Grotenburg – Foto: Jonas Schäfer

Jesse Sierck kehrt zum KFC zurück und hat die Fans in guter Erinnerung Der KFC Uerdingen verpflichtet mit Jesse Sierck ein bekanntes Gesicht. Dominik Burghard verlässt den Verein nach nur einem halben Jahr schon wieder.

Jesse Sierck kehrt zum KFC Uerdingen in die Oberliga zurück. In der Saison 2021/22 stand der Abwehrspieler bereits in 27 Spielen für den KFC in der Regionalliga West auf dem Rasen. Der Vertrag von Dominik Burghard wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das bedeutet für den 21-Jährigen ein Abschied nach nur einem halben Jahr und 67 gespielten Minuten.

Ein alter bekannter spielt wieder an der Grotenburg Im August 2021 kam Sierck erstmals an die Grotenburg und stabilisierte zu jenem Zeitpunkt eine Abwehr, die die ersten vier Ligaspiele allesamt verloren hatte und mit einer desaströsen Tordifferenz dastand. Auf vier Niederlagen, folgte vier Remis mit Sierck in der Abwehrkette und nur einem Gegentor – das dürfte jedem KFC-Anhänger Hoffnung auf eine Wiederholung dieser Erfolgsgeschichte machen, auch wenn Uerdingen am Ende der Saison den Abstieg hinnehmen musste. In einer Pressemitteilung des Vereins redet er über die alten Tagen: „Es war eine wilde Zeit, schlussendlich fühlte ich mich aber wohl in Krefeld. Ich wäre gerne geblieben, war auch mit dem Verein einig. In dem Vertrag, den ich unterschreiben sollte, fanden sich dann allerdings einige Dinge nicht wieder, die wir besprochen hatten.“ Die Folgesaisons verbrachte er zuerst in der Oberliga Westfalen beim TuS Bövinghausen, ehe es ihn wieder in den Regionalliga-Fußball trieb – dieses Mal allerdings in den Nordosten zu Lokomotive Leipzig. In der vergangenen Saison kam er dann beim FC Viktoria Rosport in der höchsten luxemburgischen Spielklasse unter, der BGL Ligue, wo er in 23 Partien auf dem Platz stand. Bis heute war in der laufenden Saison noch Vereinslos, das hatte aber auch systematische Gründe: „Ich hatte danach einige Angebote innerhalb von Luxemburg. Da dort das Transfersystem aber etwas anders als in Deutschland funktioniert, kam nichts davon zustande“, erklärt der 28-Jährige.