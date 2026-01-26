Jesse Sierck kehrt zum KFC zurück und hat die Fans in guter Erinnerung

Jesse Sierck kehrt zum KFC Uerdingen in die Oberliga zurück. In der Saison 2021/22 stand der Abwehrspieler bereits in 27 Spielen für den KFC in der Regionalliga West auf dem Rasen. Der Vertrag von Dominik Burghard wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das bedeutet für den 21-Jährigen ein Abschied nach nur einem halben Jahr und 67 gespielten Minuten.
Im August 2021 kam Sierck erstmals an die Grotenburg und stabilisierte zu jenem Zeitpunkt eine Abwehr, die die ersten vier Ligaspiele allesamt verloren hatte und mit einer desaströsen Tordifferenz dastand. Auf vier Niederlagen, folgte vier Remis mit Sierck in der Abwehrkette und nur einem Gegentor – das dürfte jedem KFC-Anhänger Hoffnung auf eine Wiederholung dieser Erfolgsgeschichte machen, auch wenn Uerdingen am Ende der Saison den Abstieg hinnehmen musste. In einer Pressemitteilung des Vereins redet er über die alten Tagen: „Es war eine wilde Zeit, schlussendlich fühlte ich mich aber wohl in Krefeld. Ich wäre gerne geblieben, war auch mit dem Verein einig. In dem Vertrag, den ich unterschreiben sollte, fanden sich dann allerdings einige Dinge nicht wieder, die wir besprochen hatten.“
Die Folgesaisons verbrachte er zuerst in der Oberliga Westfalen beim TuS Bövinghausen, ehe es ihn wieder in den Regionalliga-Fußball trieb – dieses Mal allerdings in den Nordosten zu Lokomotive Leipzig. In der vergangenen Saison kam er dann beim FC Viktoria Rosport in der höchsten luxemburgischen Spielklasse unter, der BGL Ligue, wo er in 23 Partien auf dem Platz stand. Bis heute war in der laufenden Saison noch Vereinslos, das hatte aber auch systematische Gründe: „Ich hatte danach einige Angebote innerhalb von Luxemburg. Da dort das Transfersystem aber etwas anders als in Deutschland funktioniert, kam nichts davon zustande“, erklärt der 28-Jährige.
Jetzt will Sierck die Verteidigung des KFC auf ein Neues verstärken. Dabei hat er die Rot-Blauen Fans in besonderer Erinnerung: „Ich habe die Grotenburg und die Fans noch immer in meinem Kopf - das ist schon besonders. Die Verantwortlichen haben mir viel vom neuen Weg des KFC berichtet, was mich letztlich überzeugt hat.“
Auch Cheftrainer Julian Stöhr freut sich auf den Rückkehrer und ist besonders von seiner Vita überzeugt, denn seine sportliche Ausbildung hat er bei Vereinen wie dem VfL Wolfsburg, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt genossen: „Jesse war schon mal beim KFC und kennt den Verein. Er ist top ausgebildet, hat eine gute Vita und ist in einem Alter, in dem er unsere junge Mannschaft führen kann. Deswegen bin ich mit seiner Verpflichtung nicht nur aus sportlicher Sicht sehr zufrieden.“
Mit einem neuen Abwehrspieler schaffen die Verantwortlichen des KFC auch Platz auf der Position: Dominik Burghards Vertrag wird nach beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Damit war das Kapitel "KFC Uerdingen" nur ein kurzes für den 21-Jährigen. Aus der Oberliga Westfalen von Rot-Weiß Ahlen gekommen, stand er in lediglich einer Niederrheinpokal-Partie in der Startelf und musste sich sonst nur mit Kurzeinsätzen begnügen.
So geht der KFC Uerdingen also mit einem altbekannten Gesicht in die erste Oberliga-Partie nach der Winterpause, die am kommenden Samstag (31. Januar, 16 Uhr) bei den Sportfreunden Baumberg steigen wird. Wo es Burghard nach der Vertragsauflösung hinzieht, ist noch nicht geklärt.
