Jesper Tiedemann: Feste Größe bleibt beim PSV Union Neumünster

Der PSV Union Neumünster setzt auch über die laufende Spielzeit hinaus auf Jesper Tiedemann. Der 25-jährige Angreifer, der seit dem Sommer 2023 das Trikot des PSV trägt, hat sich schnell als feste Größe im Angriff etabliert und ist aus dem Mannschaftsgefüge kaum wegzudenken.
Tiedemann überzeugt nicht nur durch seinen Torriecher, sondern auch durch seine Spielübersicht und sein Gespür für gefährliche Situationen. In 59 Pflichtspielen für den PSV Union Neumünster erzielte er 31 Treffer und gehört damit zu den effizientesten Offensivspielern des Teams. Seine Abschlussstärke macht ihn zu einem zentralen Faktor im Angriffsspiel.
Auch in der aktuellen Spielzeit nimmt Jesper Tiedemann eine Schlüsselrolle ein. In 15 von 16 Ligapartien kam der Stürmer zum Einsatz und präsentierte sich dabei konstant, engagiert und mannschaftsdienlich. Seine Verlässlichkeit auf dem Platz ist ein wichtiger Baustein für die sportliche Stabilität des PSV.
Vor seinem Wechsel nach Neumünster sammelte Tiedemann wertvolle Erfahrungen bei der U23 von Holstein Kiel sowie beim Heider SV. Die Zeit in diesen leistungsorientierten Umfeldern hat seine Entwicklung nachhaltig beeinflusst und spiegelt sich heute in seiner Spielreife, seinem taktischen Verständnis und seiner Ruhe im Offensivspiel wider.
Cheftrainer Dennis Buthmann unterstreicht die Bedeutung der Verlängerung deutlich: „Die Verlängerung von Jesper ist ein immens wichtiger Baustein für die kommende Saison. Dass Jesper sich trotz zahlreicher Angebote andere Vereine für uns entschieden hat, hat auch eine Signalwirkung für andere Spieler. Er ist zweifelsohne ein absoluter Unterschiedsspieler in unserer Mannschaft und deshalb sind wir sehr froh, ihn noch mindestens ein weiteres Jahr bei uns zu haben. Seine Qualitäten im Eins-gegen-eins sind außergewöhnlich für die Oberliga. Jesper ist nicht nur sportlich ein Qualitätsspieler, sondern ist auch menschlich eine absolute Bereicherung für die Mannschaft."
Auch Jesper Tiedemann selbst freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Ich freue mich, ein weiteres Jahr beim PSV zu spielen. Die Trainer verfolgen eine klare Idee, wie die nächste Saison aussehen soll und konnten mich in guten Gesprächen dafür begeistern. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass eine schlagkräftige Mannschaft entsteht, mit der man wieder den attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen kann, der den PSV in den letzten Jahren ausgezeichnet hat."