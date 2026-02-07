Jesper Tiedemann: Feste Größe bleibt beim PSV Union Neumünster Verlässliche Offensivkraft bleibt an Bord von Ismail Yesilyurt · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

Jesper Tiedemann (PSV Neumünster) am Ball. – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV Union Neumünster setzt auch über die laufende Spielzeit hinaus auf Jesper Tiedemann. Der 25-jährige Angreifer, der seit dem Sommer 2023 das Trikot des PSV trägt, hat sich schnell als feste Größe im Angriff etabliert und ist aus dem Mannschaftsgefüge kaum wegzudenken.

Tore, Präsenz und Konstanz im Angriff Tiedemann überzeugt nicht nur durch seinen Torriecher, sondern auch durch seine Spielübersicht und sein Gespür für gefährliche Situationen. In 59 Pflichtspielen für den PSV Union Neumünster erzielte er 31 Treffer und gehört damit zu den effizientesten Offensivspielern des Teams. Seine Abschlussstärke macht ihn zu einem zentralen Faktor im Angriffsspiel. Stammspieler auch in der laufenden Saison Auch in der aktuellen Spielzeit nimmt Jesper Tiedemann eine Schlüsselrolle ein. In 15 von 16 Ligapartien kam der Stürmer zum Einsatz und präsentierte sich dabei konstant, engagiert und mannschaftsdienlich. Seine Verlässlichkeit auf dem Platz ist ein wichtiger Baustein für die sportliche Stabilität des PSV.

Geprägt durch höherklassige Stationen Vor seinem Wechsel nach Neumünster sammelte Tiedemann wertvolle Erfahrungen bei der U23 von Holstein Kiel sowie beim Heider SV. Die Zeit in diesen leistungsorientierten Umfeldern hat seine Entwicklung nachhaltig beeinflusst und spiegelt sich heute in seiner Spielreife, seinem taktischen Verständnis und seiner Ruhe im Offensivspiel wider.

Jeper Tiedemann (PSV Neumünster) vor den eigenen Fans gegen Kastriot Alija (li.) und Berk Akcicek (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich