Jeske trifft viermal – VfR Horst dominiert über weite Strecken

– Foto: Max Gitschel

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat beim VfR Horst eine deutliche 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Vor allem Torjäger Tim Jeske prägte die Partie mit vier Treffern und führte die Gastgeber zu einem klaren Heimsieg. Für Türkspor bedeutete das Ergebnis einen Rückschlag nach dem jüngsten Erfolg gegen Eichede II.

Kurz nach Wiederbeginn folgte bereits der nächste Rückschlag. Nur zwanzig Sekunden nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte traf Jeske erneut zum 2:0. „In der zweiten Halbzeit bekommen wir nach 20 Sekunden das zweite Gegentor. Danach wurden wir besser und haben phasenweise das Spiel bestimmt,“ so Matysik.

Die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik fand nur schwer in die Partie. „Erste Halbzeit haben wir nicht wirklich stattgefunden,“ erklärte der Coach nach dem Spiel. Horst nutzte die Anfangsphase konsequent aus und ging in der 22. Minute durch Tim Jeske in Führung.

In dieser Phase hatte Türkspor sogar die große Möglichkeit, die Partie wieder zu öffnen. Beim Stand von 0:2 vergab die Mannschaft jedoch einen Elfmeter. „Beim Stand von 0:2 vergeben wir einen Elfmeter, der in der Phase auch nochmal das Spiel in eine andere Richtung hätte kippen können.“

Horst entscheidet das Spiel spät

Nachdem Türkspor die Chance zum Anschluss ausgelassen hatte, übernahmen die Gastgeber wieder klar die Kontrolle. Jeske schnürte mit Treffern in der 74. und 83. Minute seinen Viererpack, ehe Torben Sternberg in der Schlussminute den 5:0-Endstand herstellte.

Trotz einzelner ordentlicher Phasen blieb Matysik realistisch: „Am Ende steht ein 0:5. Auch wenn es das Spiel nur bedingt widerspiegelt, haben wir verdient verloren und müssen uns in den kommenden Wochen fußballerisch eindeutig steigern.“

VfR-Trainer Thorben Reibe zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Das Spiel war tatsächlich sehr dominant von uns. Wir haben von Anfang an das Heft in der Hand gehabt, den Gegner relativ wenig zugelassen und vorne selber viele Chancen gehabt.“ Bereits zur Pause hätte seine Mannschaft höher führen können. „Das Einzige, was man zur Halbzeit monieren musste, war, dass es nur 1:0 steht.“

Reibe sah lediglich eine kurze Schwächephase nach dem 2:0: „Ungefähr zehn Minuten lang kam Oldesloe etwas stärker auf, wir waren ein bisschen zu passiv. Da hatten sie ja auch den Elfmeter zum 2:1.“ Nach dem dritten Treffer sei die Partie jedoch endgültig entschieden gewesen. „Ich glaube, das 5:0 ist nachher auch der Höhe nach verdient, weil wir danach noch mehrere Hochkaräter hatten.“

Der Trainer des Aufsteigers zeigte sich insgesamt überrascht vom bisherigen Saisonverlauf: „Als Aufsteiger haben wir vor der Saison gedacht, dass es ein ganz schweres Jahr wird. Jetzt stehen wir irgendwo in der oberen Tabellenhälfte. Das ist schon grandios.“

In der Tabelle bleibt Türkspor mit 22 Punkten auf Rang elf. Der VfR Horst verbessert sich durch den Heimsieg auf Platz vier und bestätigt seine starke Saison als Aufsteiger.

VfR Horst – SV Türkspor Bad Oldesloe 5:0

VfR Horst: Yannis Horvath, Simeon Duwensee (62. Ronny Steven Müller), Dominik Bubat, Tim Moritz, Patrick Meyer (81. Mika Handzel), Paris Bruhn (79. Kwadwo Osei), Marvin Stegers, Lennart Dora, Mattis Lüchau, Tim Jeske (85. Torben Sternberg), Jannik Arnold (71. Niklas Siebert) - Trainer: Thorben Reibe

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Bilal Bilgic, Kamel Ejleh, Bejte Rama, Arda Kati (46. Kubilay Büyükdemir), Veysel Kara (79. Rumen Zlatinov Nikolov), Nichita Cremenciutchii, Jonas Borrek, Arber Selimi (79. Erijon Luma), Arbnor Mustafa - Trainer: Patrick Matysik

Schiedsrichter: Torben Dwinger - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Tim Jeske (22.), 2:0 Tim Jeske (46.), 3:0 Tim Jeske (74.), 4:0 Tim Jeske (83.), 5:0 Torben Sternberg (90.)