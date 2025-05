Jesingen vs Oberboihingen und Deizisau vs Eislingen schon heute Abend

---

Der TSV Jesingen empfängt den TSV Oberboihingen in einem Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Jesingen möchte nach zuletzt wechselhaften Leistungen vor heimischem Publikum punkten, während Oberboihingen nach der deutlichen Niederlage gegen Salach auf Wiedergutmachung aus ist.

Für den TSV Deizisau geht es im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten 1. FC Eislingen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Eislingen hingegen will den Druck auf Spitzenreiter Köngen aufrechterhalten und wird alles daransetzen, die drei Punkte mitzunehmen.

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Im Duell der Tabellennachbarn geht es für beide Teams um den Klassenerhalt. SC Geislingen II möchte nach der Niederlage gegen AC Catania Kirchheim zurück in die Erfolgsspur finden, während Plochingen mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten könnte.

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr

Der 1. FC Heiningen trifft auf den VfL Kirchheim/Teck. Heiningen will nach der Niederlage gegen Frickenhausen zurück in die Erfolgsspur finden, während Kirchheim im Tabellenkeller dringend Punkte benötigt.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Türkspor Nürtingen 73 empfängt den 1. FC Frickenhausen in einem Spiel, das für beide Mannschaften von Bedeutung ist. Während Türkspor Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt, will Frickenhausen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren.

---