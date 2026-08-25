Jesgarsch trifft vierfach: A/O IV dreht Spiel gegen Mu/Ku II

Chris Jesgarsch traf vierfach gegen Mu/Ku II – Foto: Jörg Struwe

Am 2. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade gewann die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV nach einem 0:2-Rückstand beim FC Mulsum/Kutenholz II. Auch der TSV Apensen II, die SV Drochtersen/Assel V, der VfL Güldenstern Stade III, der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II und der ASC Cranz-Estebrügge II holten drei Punkte.

Der FC Mulsum/Kutenholz II führte gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV nach zwei Treffern von Jasper Liam Wolter zunächst mit 2:0. Nach Angaben von FC-Trainer Marvin Gudd begann seine Mannschaft gut, stand defensiv stabil und spielte zwei Konter beziehungsweise lange Bälle erfolgreich aus. Auch die Chance zum 3:0 war vorhanden, blieb aber ungenutzt.

Ab der 25. beziehungsweise 30. Minute übernahm A/O laut Gudd die Partie. Noch vor der Pause gelang der verdiente Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erzielte Ahlerstedt/Ottendorf drei weitere Treffer und gewann mit 5:2. Chris Jesgarsch traf insgesamt viermal. „Ein bisschen ärgerlich ist, dass vier Gegentore nach Standards gefallen sind. Das 2:2 fällt zudem nach einem eigenen Einwurf, bei dem wir uns auskontern lassen.“ Gudd sagte mit Blick auf den Auftritt seiner Mannschaft: „Für den Start gegen A/O, die mit Sicherheit eine der stärkeren Mannschaften sind, war das in Ordnung. Es wäre aber auf jeden Fall mehr drin gewesen. Unser kämpferischer und spielerischer Einsatz war für den Start in Ordnung, das Ergebnis natürlich nicht.“





Der TSV Apensen II setzte sich mit 5:2 gegen die SG Lühe II durch. Erik Harder traf früh zweimal für Apensen, Abdul Samet Adigüzel antwortete mit einem Doppelpack für Lühe. Anschließend erzielte der TSV drei weitere Treffer. TSV-Trainer Björn Bleschke sagte: „Verdiente drei Punkte, auch wenn die beiden Gegentore unnötig waren. Die gezeigte Energie und Einstellung wollen wir mitnehmen, um in den nächsten Spielen weiter erfolgreich zu sein.“









Der TSV Eintracht Immenbeck III unterlag der SV Drochtersen/Assel V mit 3:5. D/A führte nach 27 Minuten bereits mit 3:0, Immenbeck verkürzte noch vor der Pause auf 2:3. In der zweiten Hälfte setzte sich die SV D/A V schließlich mit 5:3 durch. In der 72. Minute sah Nick Neumann von der SV Drochtersen/Assel V die Rote Karte.

Der VfL Güldenstern Stade III gewann gegen den FC Oste/Oldendorf III mit 5:2. Oste/Oldendorf ging zunächst durch Rustam Sharifjonov in Führung, anschließend drehte Stade die Partie.





Beim 6:3 des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II gegen den SSV Hagen II verlief die erste Halbzeit aus Sicht von FSV-Trainer Oliver Ebeling souverän. Seine Mannschaft hatte viel Ballbesitz. Justin Mundt traf zweimal, Mathias Peimann erzielte einen weiteren Treffer. Hagens Jonas Ventzke traf aus rund 30 Metern zum zwischenzeitlichen 1:1. Nach Einschätzung Ebelings war dies im Grunde der einzige Torschuss der Gäste in der ersten Hälfte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wollte der FSV die Partie entscheiden, doch Hagen erhöhte zunächst den Druck. Nach Fehlern in der Defensive und einem berechtigten Strafstoß glichen die Gäste aus. „Das war für mich nicht zu begreifen. Wir hatten alles im Griff und auf einmal stand es 3:3“, sagte Ebeling. Die Druckphase des SSV blieb jedoch kurz. Bliedersdorf/Nottensdorf knüpfte anschließend wieder an die erste Halbzeit an. Mathias Peimann traf zum 4:3, Jan-Michel Lucassen und Daniel Rimasch erhöhten anschließend auf 6:3. „Am Ende müssen wir solche Spiele sicherer nach Hause bringen. Das ist das Einzige, was wir unserer Mannschaft vorhalten müssen. Der Rest war top. So kann es gerne weitergehen“, sagte Ebeling.



