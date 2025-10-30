Jesenwang setzt auf Heimserie gegen TV Stockdorf II

Torjäger Johannes Drexler führt den TSV Jesenwang heute Abend zum wichtigen Duell im Aufstiegsrennen der B-Klasse.
Flutlicht hat etwas Magisches für den TSV Jesenwang. Fünf Heimspiele hat man so bisher in dieser Saison ausgetragen und alle nicht nur gewonnen, sondern den Gegnern auch noch kräftig eingeschenkt. Die Mannschaft von Trainer Denis Steininger brachte es auf heimischem Rasen in dieser Saison auf mehr als sechs Treffer je Partie. Daran soll sich im heutigen Heimspiel gegen den TV Stockdorf II (19.30 Uhr) nichts ändern. Diese weiße Weste soll erhalten bleiben und die Serie von zuletzt sechs Siegen am Stück verteidigt werden.
Denn diese Bilanz war die Grundlage dafür, dass der Zweite der Vorsaison in Sachen Aufstieg gut im Geschäft ist. Bei zwei Spielen weniger kann man den geringen Abstand zu den Spitzenteams von Weßling II sowie Hechendorf II aus eigener Kraft aufholen.
Das sah vor gut einem Monat noch ein wenig anders aus. Der TSV Jesenwang hatte an zwei Niederlagen aus den ersten drei Begegnungen zu knabbern. Darunter war das deutliche 0:3, das man in der Vorrunde gegen den heutigen Gast kassiert hatte. Erst als man innerhalb von drei Tagen sowohl den TSV Hechendorf II auswärts als auch den TSV Gilching III mit insgesamt 8:0 Toren besiegt hatte, konnte Coach Steininger feststellen: „Wir sind in der Saison angekommen.“
An deren Ende soll das stehen, was man 2024/25 knapp verpasst hatte: die Rückkehr in die A-Klasse, die man im Sommer 2024 verlassen hatte. Ein Garant dafür soll Johannes Drexler sein. Auf 16 Treffer brachte es Jesenwangs Torjäger. Zumindest Drexler ist damit schon da angekommen, wo das gesamte Team letztendlich hin will: auf Platz eins. Nur der garantiert den Aufstieg. Eine Relegation für die Tabellenzweiten gibt es in der B-Klasse nicht.