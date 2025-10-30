Jesenwang setzt auf Heimserie gegen TV Stockdorf II

Flutlicht hat etwas Magisches für den TSV Jesenwang. Fünf Heimspiele hat man so bisher in dieser Saison ausgetragen und alle nicht nur gewonnen, sondern den Gegnern auch noch kräftig eingeschenkt. Die Mannschaft von Trainer Denis Steininger brachte es auf heimischem Rasen in dieser Saison auf mehr als sechs Treffer je Partie. Daran soll sich im heutigen Heimspiel gegen den TV Stockdorf II (19.30 Uhr) nichts ändern. Diese weiße Weste soll erhalten bleiben und die Serie von zuletzt sechs Siegen am Stück verteidigt werden.

Denn diese Bilanz war die Grundlage dafür, dass der Zweite der Vorsaison in Sachen Aufstieg gut im Geschäft ist. Bei zwei Spielen weniger kann man den geringen Abstand zu den Spitzenteams von Weßling II sowie Hechendorf II aus eigener Kraft aufholen.