Trotz akrobatischer Einlagen gab es für Mammendorf in Puch nichts zu holen. – Foto: Metzler

Jesenwang fertigt Windach ab – Puch bezwingt Verfolger Mammendorf Verlinkte Inhalte B-Klasse 1 Zugspitze B-Klasse 2 Zugspitze

Jesenwang fertigt Windach ab, gewinnt das sechste Spiel in Folge und schielt in Richtung Spitzenreiter Gernlinden.

Einen großen Schritt Richtung Aufstieg machte in Gruppe 1 die erste Mannschaft des SV Puch mit dem Auswärtssieg bei ihrem ärgsten Verfolger, dem SV Mammendorf. Der Showdown in Gruppe zwei steht zwar noch aus, doch der TSV Jesenwang schob sich durch den sechsten Sieg in Folge in eine aussichtsreiche Position. Der TSV kann nach Stand der Dinge den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Für die restlichen Teams geht es meist nur noch um die goldende Ananas. Lediglich das Duell zwischen Biburg und Puch II am Tabellenende der Gruppe 2 verspricht noch eine gewisse Spannung. Beide liegen nur zwei Zähler auseinander. B-Klasse 1

VfL Egenburg II – VSST Günzlhofen 1:1 – Im Niemandsland der Tabelle und mit eher nur rein rechnerischen Abstiegssorgen antretend, holte Günzelhofen beim Tabellendritten aber doch etwas überraschend einen Punkt. Das Endergebnis stand bereits zur Pause fest. Ludwig von Posern hatte die Gäste sogar nach zehn Minuten in Führung gebracht. Ein Zwischenstand, den die Günzlhofener 26 Minuten erfolgreich verteidigen konnten. Dann traf Johannes Ungerer zum Ausgleich der Gastgebe. Die Bemühungen beider Seiten in der zweiten Halbzeit brachten nichts mehr ein. SV Mammendorf – SV Puch 0:2 – Es war schon ein gutes Stück Arbeit, das der SV Puch in Mammendorf zu leisten hatte. Eine gute halbe Stunde lang wogte der Kampf hin und her, ehe die Gäste zum ersten Mal jubeln konnten, Leon Faßbender war der Führungstreffer gelungen. Auch im weiteren Verlauf war die Partie zwischen dem Tabellenzweiten und -ersten ein knappes Ding. Entschieden war es erst in der Nachspielzeit, nachdem Burhan Ferik eingenetzt hatte.