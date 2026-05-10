JesBe rutscht in Wistedt aus - Meckelfeld holt Big Points

– Foto: Tim Lindner

Die Eintracht Elbmarsch II festigt ihren zweiten Tabellenplatz und steht damit kurz vor dem Kreisliga-Aufstieg. Die Deichkicker sind dabei aber auch von äußeren Faktoren abhängig, die den Gang in die Kreisliga verhindern könnten. JesBe II stolpert nach wahnsinnigen Schlussminuten in Wistedt, Meckelfeld II holt nach einem Anfangsfeuerwerk wichtige Zähler.

Die Eintracht Elbmarsch II nähert sich in großen Schritten dem Kreisliga-Aufstieg: Jerrit Bartz ermöglichte den Deichkickern einen Start nach Maß (2.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jannik Köster vom Punkt (52.). Nachdem Hanstedt durch Knipser Kelvin Gallwas verkürzte (70.), legten Nico Bültemann (79.) und Köster (84.) schnell entscheidend nach. Mit vier Zählern Vorsprung steht EE damit kurz vor dem Aufstieg – dafür ist die Eintracht aber auch vom Ligaverbleib der eigenen Bezirksliga-Mannschaft abhängig.

Der TVV Neu Wulmstorf zeigt zum wiederholten Male zwei verschiedene Gesichter. Nach einem herausragenden ersten Durchgang gerieten die Roten Teufel nach dem Seitenwechsel wiederum ins Hintertreffen. TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Meine Mannschaft hat in den ersten 45 Minuten vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: mutig nach vorne spielen, aggressiv gegen den Ball arbeiten und als Team auftreten. Folgerichtig sind wir verdient mit 2:0 in Führung gegangen und hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit haben wir jedoch komplett den Faden verloren. Wir waren nicht mehr konsequent in den Zweikämpfen, haben zu viele einfache und individuelle Fehler gemacht und dem Gegner dadurch immer mehr Räume gegeben. Mit jedem Gegentor wurde die Unsicherheit größer, während der Gegner immer stärker wurde."

Der FC Roddau sorgte schnell für klare Verhältnisse, nachdem Matthias Dierks im ersten Abschnitt ein Doppelpack glückte (10., 30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Joscha Schultz (59.), kurz darauf machte Christoph Friedrich den Deckel drauf (66.).

Der TV Meckelfeld II ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden zu wollen. Die Hausherren glänzten mit einer gnadenlosen Effizienz und machten mit einem Dreifachschlag durch Amir Qavami (9., 15.) und Tylar Besang (13.) in wenigen Minuten fast schon alles klar. Mit einer feinen Einzelaktion meldete sich der FSV kurz vor der Pause durch Niklas Eggers nochmal an (44.), doch der TVM behielt die Spielkontrolle und machte durch Dreierpacker Qavami den Deckel drauf (83.). TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir haben taktisch ein wenig was verändert, was auch direkt gefruchtet hat. Wenn dann die ersten drei Schüsse gleich drin sind, spielt es sich natürlich einfacher. Trotzdem fand Tostedt dann besser ins Spiel und auch zum Anschluss, weil wir in dem Moment nicht griffig genug waren. Wir wussten daher, dass wir in der Halbzeit was machen müssen und kommen dann mit einer weiteren Umstellung auch gut raus und spielen es solide runter. Am Ende ist es ein absolut verdienter Sieg, weil wir eiskalt vor dem Tor waren. Das freut mich sehr für die Jungs und sind drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.“

Wahnsinn in der Nachspielzeit! Nachdem die beiden Teams im ersten Abschnitt noch mit Toren geizten, drehten sie im zweiten Abschnitt ordentlich auf. Adel Hackovic traf mit dem Anbruch der Schlussphase zur Gastführung (76.), kurz darauf dezimierten sich die Hausherren selbst (82.). Doch auch mit einem Mann weniger drehten Benjamin Schweigert (88.) und Max Heinrich das Geschehen für die Wistedter (90.+2). Das letzte Wort sicherte sich jedoch Julius Esmann und damit seinen Farben einen Punkt (90.+5). Möglicherweise erleidet JesBe damit trotzdem den entscheidenden Rückschlag im Aufstiegsrennen.