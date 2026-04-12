JesBe gewinnt Spitzenspiel in Ramelsloh - Neu Wulmstorf lässt abreißen

In der 1. Kreisklasse Harburg zeichnet sich ein Dreikampf um die beiden Aufstiegsplätze ab. Weil der FC Jesteburg-Bendestorf das Spitzenspiel gegen den MTV Ramelsloh für sich entschied, muss auch der Tabellenführer nochmal zittern. Der TVV Neu Wulmstorf hadert wiederum mit seiner Chancenverwertung und bleibt im Niemandsland der Tabelle zurück.
Die Eintracht Elbmarsch beantwortete schon im ersten Durchgang alle offenen Fragen und entschied die Begegnung mit einer 4:0-Pausenführung für sich. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Deichkicker ein wenig den Schlendrian rein, sodass Roddau mit viel Moral nochmal verkürzte. Letztlich reichte EE aber der Vorsprung, um den Druck auf JesBe und Ramelsloh hochzuhalten.
Die Meckelfelder konzentrierten sich auf ihre Aufgaben gegen den Ball, Neu Wulmstorf bespielte geduldig den tiefstehenden Gegner. Während die Roten Teufel ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen, fanden die Hausherren Amir Qavami in der Schnittstelle (33.). Nach dem Seitenwechsel gelang Henry Schneider für den Favoriten der Ausgleich (55.). In der Schlussphase handelte sich der TVM eine Ampelkarte ein (80.), sicherte sich aber auch in Unterzahl einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaverbleib.
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir hatten eine geile Energie auf dem Platz, mit Leidenschaft zu verteidigen. Wir haben Neu Wulmstorf den Ballbesitz gegeben, viele Bälle im letzten Drittel aber abfangen können. Trotzdem haben sie auch ihre Chancen gehabt, weil wir nicht alles wegverteidigen konnten. Unsere Führung haben wir dann bis in die Halbzeit aufopferungsvoll verteidigt, danach bekommen wir einen Ball nicht geklärt. Die Jungs haben sich auch in Unterzahl reingeworfen und hätten vielleicht sogar den einen oder anderen Konter noch ausspielen können. Insgesamt sind wir mit dem 1:1 super zufrieden.“
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wie erwartet entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte Partie. Für Meckelfeld ging es um den Klassenerhalt, entsprechend warfen die Gastgeber im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles in die Waagschale. Wir hingegen hatten uns vorgenommen, das Spiel zu kontrollieren – und das ist uns über weite Strecken auch sehr gut gelungen. Dennoch gerieten wir unglücklich in Rückstand. Bitter war auch die Situation unmittelbar vor unserem Gegentor, als der insgesamt -persönlich- sehr sympathische auftretende Schiedsrichter ein Handspiel am Sechzehner gegen uns pfiff. Nur eine halbe Sekunde später hätten wir selbst den Führungstreffer erzielt – dieser zählte aufgrund des Pfiffs jedoch nicht. In der zweiten Halbzeit kamen wir deutlich druckvoller aus der Kabine und wurden dafür mit dem verdienten Ausgleich durch Henry Schneider belohnt. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse war jedoch von vornherein kein spielerischer Leckerbissen zu erwarten, sodass sich die Partie weiterhin vor allem über Kampf und Einsatz definierte. In der Folge hatten wir noch ein bis zwei sehr gute Möglichkeiten, um das Spiel komplett zu drehen. Leider zeigte sich dabei erneut unser bekanntes Problem: Trotz klarer Chancen gelingt es uns aktuell nicht, die nötige Konsequenz vor dem Tor zu entwickeln. Auch in einer weiteren Szene hatten wir Pech mit einer Entscheidung des Schiedsrichters, als ein Freistoß am Sechzehner uns zugesprochen wurde, obwohl das Foulspiel etwa eineinhalb Meter im Strafraum stattfand. Am Ende steht ein Unentschieden in einem intensiven Spiel, in dem wir über weite Strecken die Kontrolle hatten, uns aber für den Aufwand nicht vollständig belohnen konnten."
Als Adrian Fehling einen Strafstoß verwandelte (60.), schien der SV Wistedt eigentlich auf einen guten Weg, einen Auswärtssieg zu landen. Stattdessen kippte das Momentum, weil Rico Böttcher fast im Gegenzug für Stelle ausglich (61.). Kurz darauf geriet der SVW in Unterzahl (71.), handelte sich später sogar eine zweite Ampelkarte ein (90.+1). Daraufhin glückte Finn-Christopher Stracke und den Gastgebern der Lucky-Punch in der Nachspielzeit.
In der Schlussphase krönt sich Nico Meier zum Matchwinner und schießt die SG Elbdeich zu drei wichtigen Punkten. Kurz nach dem Ausgleich der Totester war es Doppelpacker Meier, der die SGE zu ihrem Heimerfolg schoss. Damit füttert Elbdeich sein Polster auf die Abstiegsplätze auf sieben Zähler an.
Seit Mitte September musste die SG Estetal auf einen Dreier warten und verkürzt damit den Abstand in Richtung des rettenden Ufers. Nachdem TuS-Keeper Björn Stender an einer Hereingabe vorbeischlug, landete die Kugel bei Kapitän Mats-Ole Lührsen. Letzterer drückte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie (9.).
In der Folge blieb die SGE am Drücker und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem zweiten Treffer. Nachdem das Schlusslicht in der ersten Welle die Möglichkeit noch ungenutzt ließ, nickte Timo Paninski nach einer Flanke ein (39.). Im zweiten Durchgang verpasste es Estetal sogar, den eigenen Vorsprung noch auszubauen. Fleestedt muss damit einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.
Der FC Jesteburg-Bendestorf II gewinnt das Spitzenspiel und verengt die Konstellation an der Tabellenspitze. Den Gästen spielte sicherlich in die Karten, dass Tjark Hörmann einen Freistoß schon nach sechs Minuten direkt verwandelte (6.). Anschließend konzentrierte sich JesBe auf eine kompakte Defensivarbeit und setzte durch Frithjof Doerks den nächsten Nadelstich noch vor der Pause (35.). Ramelsloh schlug nach einem ruhenden Ball durch Ebrima Leigh erst spät zurück, sodass die Zeit nicht mehr für den Ausgleich reichte (89.). Jesteburgs Doerks sah in der Nachspielzeit für Meckern noch die Gelb-Rote Karte (90.+4).