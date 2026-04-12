JesBe gewinnt Spitzenspiel in Ramelsloh - Neu Wulmstorf lässt abreißen

Die Meckelfelder konzentrierten sich auf ihre Aufgaben gegen den Ball, Neu Wulmstorf bespielte geduldig den tiefstehenden Gegner. Während die Roten Teufel ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen, fanden die Hausherren Amir Qavami in der Schnittstelle (33.). Nach dem Seitenwechsel gelang Henry Schneider für den Favoriten der Ausgleich (55.). In der Schlussphase handelte sich der TVM eine Ampelkarte ein (80.), sicherte sich aber auch in Unterzahl einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaverbleib.

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir hatten eine geile Energie auf dem Platz, mit Leidenschaft zu verteidigen. Wir haben Neu Wulmstorf den Ballbesitz gegeben, viele Bälle im letzten Drittel aber abfangen können. Trotzdem haben sie auch ihre Chancen gehabt, weil wir nicht alles wegverteidigen konnten. Unsere Führung haben wir dann bis in die Halbzeit aufopferungsvoll verteidigt, danach bekommen wir einen Ball nicht geklärt. Die Jungs haben sich auch in Unterzahl reingeworfen und hätten vielleicht sogar den einen oder anderen Konter noch ausspielen können. Insgesamt sind wir mit dem 1:1 super zufrieden.“

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wie erwartet entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte Partie. Für Meckelfeld ging es um den Klassenerhalt, entsprechend warfen die Gastgeber im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles in die Waagschale. Wir hingegen hatten uns vorgenommen, das Spiel zu kontrollieren – und das ist uns über weite Strecken auch sehr gut gelungen. Dennoch gerieten wir unglücklich in Rückstand. Bitter war auch die Situation unmittelbar vor unserem Gegentor, als der insgesamt -persönlich- sehr sympathische auftretende Schiedsrichter ein Handspiel am Sechzehner gegen uns pfiff. Nur eine halbe Sekunde später hätten wir selbst den Führungstreffer erzielt – dieser zählte aufgrund des Pfiffs jedoch nicht. In der zweiten Halbzeit kamen wir deutlich druckvoller aus der Kabine und wurden dafür mit dem verdienten Ausgleich durch Henry Schneider belohnt. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse war jedoch von vornherein kein spielerischer Leckerbissen zu erwarten, sodass sich die Partie weiterhin vor allem über Kampf und Einsatz definierte. In der Folge hatten wir noch ein bis zwei sehr gute Möglichkeiten, um das Spiel komplett zu drehen. Leider zeigte sich dabei erneut unser bekanntes Problem: Trotz klarer Chancen gelingt es uns aktuell nicht, die nötige Konsequenz vor dem Tor zu entwickeln. Auch in einer weiteren Szene hatten wir Pech mit einer Entscheidung des Schiedsrichters, als ein Freistoß am Sechzehner uns zugesprochen wurde, obwohl das Foulspiel etwa eineinhalb Meter im Strafraum stattfand. Am Ende steht ein Unentschieden in einem intensiven Spiel, in dem wir über weite Strecken die Kontrolle hatten, uns aber für den Aufwand nicht vollständig belohnen konnten."