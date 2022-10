Jerome LeRoy ballert Rathenow aus der Abstiegszone Kapitän erzielt Viererpack beim deutlichen Erfolg

Nach dem Matchwinner musste nicht lange gesucht werden. Jerome Leroy hatte am Freitagabend überragt. Mit gleich vier Toren schoss er seinen FSV Optik Rathenow zum Erfolg gegen den MSV Pampow, zwei davon per Freistoß der Marke Traumtor. Am Ende holte der Regionalliga-Absteiger drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit nunmehr elf Zählern konnte man nicht nur in der Tabelle aus der gefährdeten Zone klettern, sondern auch den Gegner distanzieren.