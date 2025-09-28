– Foto: Zafer Hosman

Jermaine Ibrahim schießt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum Sieg 2:1 in der Verbandsliga gegen den SV Fellbach.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach siegt im Max-Morlock-Stadion des SV Fellbach mit 2:1. Jermaine Ibrahim sicherte mit zwei Treffern dem Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder die drei Punkte. Mit diesem Sieg setzt sich die Mannschaft aus der Weststadt im vorderen Mittelfeld der Verbandsliga-Tabelle fest.

Gestern, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. 1 2 Es war das Duell Sechster gegen Achter – nach dem Spiel musste man beiden Mannschaften das Siegel „Top-Mannschaft der Liga“ verleihen. Fellbach zeigte vor heimischem Publikum in Durchgang eins ein sehr gutes Spiel. Hatte deutlich mehr Ballbesitz und versuchte die TSG in deren Hälfte einzuschnüren. Die ersten Minuten waren geprägt durch ein Fellbacher-Pressing, das es der TSG schwer machte ins Spiel zu finden.

In der 14. Minute die 1:0-Führung für den SVF. Tobias Hohloch brachte die Gastgeber durch einen sensationellen Schuss aus 30 Metern in den Winkel in Führung. Anschließend setzte die TSG immer wieder Nadelstiche. Man hatte einige Ecken und tastete sich nach und nach vor. Fellbach blieb weiterhin gefährlich. Es entwickelte sich ein munteres Verbandsliga-Spiel mit zahlreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Vor der Halbzeit wurde der Aufwand der Faber-Elf belohnt. Jermaine Ibrahim gelang zu einem psychisch passenden Zeitpunkt das 1:1. Nach einem Freistoß von Nico Zahner auf den langen Pfosten konnte der TSG-Angreifer volley ins rechte Eck einschieben. Dieser Treffer verlieh den Gästen nochmals Aufwind. Nico Zahner scheiterte am Pfosten und Simon Lechleitner am SVF-Keeper Levin Härtel, der seinen Kopfball über die Latte lenkte. Mit 1:1 gingen beide Teams in die Kabinen.