Jeremy Umberg startet beim SV Budberg durch

Als der SVB dank einer offensiv starken zweiten Halbzeit am vergangenen Sonntag seinen Auswärtsfluch in Schönebeck besiegte, war der Jubel groß, etwas getrübter dagegen die Freude bei Jeremy Umberg. Denn der Linksverteidiger holte sich nach einer „unnötigen Aktion“ in Folge eines diskussionswürdigen Fouls seine fünfte Gelbe Karte ab und muss am Sonntag zuschauen. „Ich habe mich aus dem Impuls heraus übermäßig geärgert und den Ball auf den Boden geworfen. Das war dem Schiri zu viel und ist sehr bitter – jetzt, wo die wichtigen Spiele kommen.“

Um weiter Selbstvertrauen zu tanken, soll gegen Wesel der zweite Liga-Sieg in Folge her. Das ist den Budbergern während des Wackelstarts ins Jahr 2025 noch nicht gelungen. „Die drei Punkte waren nach dem ganzen hin und her schon Gold wert, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren“, sagt Umberg. Dass die Mannschaft von Tim Wilke durch abhandengekommene Konstanz inzwischen vom Gejagten zum Jäger wurde, sei nicht unbedingt von Nachteil. „Wir machen uns nicht mehr den Riesendruck, bleiben bei uns und gucken nicht zu sehr auf die Tabelle. Natürlich ist es unser Anspruch, oben dranzubleiben. Dafür werden wir weiter kämpfen.“

Für Umberg läuft es in dieser Saison besonders gut. Der 20-Jährige hat sich den Status des Linksverteidigers Nummer eins erkämpft. Auch die rund zehnwöchige Zwangspause nach dem Hinspiel gegen Schönebeck Mitte Oktober bremste den Durchstarter kaum aus, pünktlich zur Rückrunden-Vorbereitung stand er wieder auf dem Platz. Dabei verlief die erste Spielzeit nach dem Sprung aus der A-Jugend in die Senioren noch etwas holprig. „Die Konkurrenz war groß. Man musste erst mal seinen Platz finden und sich an das Tempo gewöhnen“, so der Linksfuß, der nach dem Rückschlag von Jonas Twardzik schnell wieder gefordert war.

Wilke schenkte dem Youngster prompt wieder das Vertrauen. „Er hat gesagt: ,Zeig‘, was du kannst‘. Der Flow und der Rhythmus tun mir sehr gut.“ Umberg ist hinten links gesetzt, harmoniert mit Felix Weyhofen, der den offensiven Part übernimmt, auf der linken Seite immer besser. Nur mit den Scorerpunkten klappt’s im Vergleich zu Weyhofen noch nicht so ganz. Am Sonntag in Schönebeck hätte es beim Pfostenschuss von Moritz Paul beinahe zur ersten Vorlage im 18. Saisonspiel gereicht.

„Es läuft gut, jetzt muss ich mich einfach mal belohnen“, hofft der Budberger, der in der Jugend und Landesliga auch schon als Sechser spielte. Inzwischen habe sich Umberg auf der Linksverteidigerposition bestens eingespielt. Der Rheinberger, der über Concordia Ossenberg und den SV Millingen, wo sein älterer Bruder Jonah aufläuft, in der C-Jugend den Weg zum SV Budberg fand, schwärmt wie so viele seiner Mitspieler vom starken Zusammenhalt im Klub.

Vor dem Scherpenberg-Doppelpack in der Liga und im Kreispokal-Finale am Osterwochenende sowie dem Topspiel-Monat Mai wird Umberg nun sein erstes Spiel seit dem Jahreswechsel verpassen. Trainer Wilke überlegt noch, wie er seinen Stammlinksverteidiger ersetzen wird. „Wir sind aus dem personellen Loch vom März raus. Einzig Fynn Eckhardt fehlt uns noch. Schon am Sonntag hat sich bemerkbar gemacht, dass wir wieder frische Kräfte bringen können“, so der Coach. Spätestens zum Derby wird Umberg dann wieder in die Startelf zurückkehren.