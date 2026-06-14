Jeremy Stangl wird neuer Trainer des FSV Rheinfelden II

Von links: Stephan Leipert (sportlicher Leiter), Jeremy Stangl (Trainer) und Joachim Sperker (Vorstand Sport) | Foto: Verein

Der FSV Rheinfelden hat die Trainerposition seiner zweiten Mannschaft für die kommende Saison besetzt. Wie der Landesligist mitteilte, wird Jeremy Stangl künftig das Reserveteam in der Kreisliga A betreuen. Der 35 Jahre alte Franzose spielt bereits seit 2016 für den FSV Rheinfelden "und ist stets eine feste Säule des Vereins gewesen", heißt es seitens des Vereins.

"Durch seine langjährige überbezirkliche Erfahrung sind wir überzeugt wird er die "jungen Wilden" schnell an den Aktivbereich heranführen und weiterentwickeln. Zielsetzung der Mannschaft für die kommende Saison ist das obere Drittel und die Weiterentwicklung der Spieler. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die mindestens genauso lange halten soll wie seine Spielerkarriere bei uns", so die Rheinfelder weiter.