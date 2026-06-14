Jeremy Stangl wird neuer Trainer des FSV Rheinfelden II

Der FSV Rheinfelden hat die Trainerposition seiner zweiten Mannschaft für die kommende Saison besetzt. Wie der Landesligist mitteilte, wird Jeremy Stangl künftig das Reserveteam in der Kreisliga A betreuen. Der 35 Jahre alte Franzose spielt bereits seit 2016 für den FSV Rheinfelden "und ist stets eine feste Säule des Vereins gewesen", heißt es seitens des Vereins.
"Durch seine langjährige überbezirkliche Erfahrung sind wir überzeugt wird er die "jungen Wilden" schnell an den Aktivbereich heranführen und weiterentwickeln. Zielsetzung der Mannschaft für die kommende Saison ist das obere Drittel und die Weiterentwicklung der Spieler. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die mindestens genauso lange halten soll wie seine Spielerkarriere bei uns", so die Rheinfelder weiter.
Stangl ist hinter Vincent Kittel der Akteur mit den zweitmeisten Einsätzen für den 2012 aus einer Fusion entstandenen FSV. In 211 Landesliga-Einsätzen sammelte der robuste Stürmer, der zuweilen auch als Innenverteidiger auflief, insgesamt 61 Tore und 42 Vorlagen. Nun wird der Franzose eine neue Aufgabe in Rheinfelden übernehmen. Stangl folgt bei der zweiten FSV-Mannschaft auf Arianit Metaj, der das Amt in der Winterpause kurzfristig übernommen hatte.
Zugleich gab der Club einen weiteren Neuzugang für die zweite Mannschaft bekannt. Vom bisherigen B-Kreisligisten T.I.G. Rheinfelden kommt Shady Hamza. Der 27-Jährige habe die Verantwortlichen durch seine Schnelligkeit und technische Stärke überzeugt, teilte der FSV mit. Hamza war in seiner Aktivlaufbahn auch für die Rheinfeldener Kickers und den SV Karsau aktiv.