Jeremias Heufken komplettiert das Torwartteam bei der SSVg Velbert Die SSVg Velbert verpflichtet Keeper Jeremias Heufken und stellt somit das neue Torwart-Trio für die kommende Saison fertig. von Tristan Benten · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Velbert komplettiert das Torwartteam – Foto: Jochen Classen

Nach dem Abstieg in die Oberliga verließen Ersatz-Keeper Jonathan Freitag und Stammtorwart Kevin Jackmuth den Verein. Mit dem 19-jährigen Jorin Bjarne Turbon konnte der kommende Oberligist schon einen neuen Torhüter verpflichten. Nun gab der Verein einen weiteren Transfer im Kasten bekannt - Jeremias Heufken wechselt nach Velbert.

Ausbildung beim VfL Bochum Ausgebildet wurde Heufkens beim VfL Bochum. In der Spielzeit 2022/23 kam er in der U17 Bundesliga West auf insgesamt acht Partien. In der aktuellen Saison kam der 20-Jährige auf einen Kurzeinsatz in der Regionalliga West. Im Spiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach verletzte sich der Keeper allerdings bereits nach 36 Minuten und musste ausgewechselt werden. Heufkens unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim künftigen Oberligisten. Das Trainerteam um Bogdan Komorowski und Björn Kreil konnte der Torwart bei zwei Probetrainingseinheiten überzeugen und gleich einen guten Eindruck hinterlassen.

Junges und unerfahrenes Torwartteam Durch den Zugang besteht das Torwartteam Velberts in der kommenden Spielzeit aus Luis Plath, Turbon und Heufkens. Auffällig dabei ist, dass keiner der Torhüter über 20 Jahre alt ist. Plath feiert in diesem Jahr noch seinen Geburtstag und ist somit der älteste Torhüter im Kader Velberts. Während Heufkens erst ein Spiel im Seniorenbereich absolvieren konnte, wird das kommende Spieljahr Neuland für Turbon werden, denn der 19-Jährige wird damit in sein erstes Herrenjahr gehen. Plath wird hingegen in sein drittes Jahr bei Velbert gehen und wieder einmal um seinen Platz im Kasten der ersten Mannschaft kämpfen. Im aktuellen Jahr kam er schon auf sieben Regionalliga-Partien.