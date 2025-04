Jenzowski köpft Immenhausen in letzter Minute zum Sieg

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Die TSV Immenhausen feiert einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den TSV Carlsdorf. In einem Spiel, das lange auf der Kippe stand, war es Bastian Jenzowski, der mit einem Last-Minute-Treffer den Sieg klar machte. Die Gäste aus Carlsdorf präsentierten sich trotz des letzten Tabellenplatzes äußerst kämpferisch und hätten mit etwas mehr Effizienz auch als Sieger vom Platz gehen können.

Immenhausen kam stark ins Spiel. Bereits in der zweiten und dritten Minute hatten Nils Hellwig und Max Busch gute Chancen zur Führung. Doch nach einer starken Anfangsoffensive von 10 – 15 Minuten verlor die Stübener-Elf etwas den Faden, während Carlsdorf sich ins Spiel kämpfte. Nach rund 25 Minuten musste Sören Enders im Tor der TSV gleich zweimal in höchster Not gegen Cedric Dörr retten – beide Male blieb er im Eins gegen Eins Sieger.