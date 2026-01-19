– Foto: Timo Scharer

Jenz bewahrt den VfL vor dem Fehlstart Wolfsburg kommt gegen Heidenheim nach Rückstand noch zu einem 1:1

Der VfL Wolfsburg hat zum Auftakt der Rückrunde einen Dämpfer nur knapp vermieden. Gegen den 1. FC Heidenheim kam die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer in der Volkswagen Arena nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Nach einem Gegentreffer unmittelbar vor der Pause sorgte Innenverteidiger Moritz Jenz in der Schlussphase per Kopf für den Ausgleich. Trotz klarer Spielanteile fehlte es den Wölfen lange an Durchschlagskraft.

Umstellungen in der Offensive Im Vergleich zum Heimsieg gegen den FC St. Pauli musste Bauer seine Startelf anpassen. Für den verletzten Dzenan Pejcinovic rückte Mohammed Amoura in die Sturmspitze. Zudem feierte Jan Bürger sein Bundesliga-Startelfdebüt und ersetzte Sael Kumbedi. Heidenheim veränderte seine Formation auf drei Positionen und setzte unter anderem auf Adrian Beck in der Offensive. Die Anfangsphase war von Vorsicht geprägt. Beide Teams tasteten sich ab, klare Torchancen blieben zunächst aus. Erst nach rund 20 Minuten nahm die Partie Fahrt auf: Lovro Majer verfehlte für Wolfsburg knapp das Ziel, auf der Gegenseite zwang Marnon Busch den VfL mit einem Distanzschuss zu einer ersten Defensivaktion.

Wolfsburg übernahm anschließend mehr Ballbesitz, kam über Gerhardt und Amoura zu Annäherungen, blieb aber im letzten Drittel zu harmlos. Heidenheim lauerte auf Fehler – und wurde kurz vor der Pause belohnt. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum setzte Adrian Beck den Abpraller zum 0:1 in die Maschen (45.+1). Mehr Druck, wenig Ertrag Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL deutlich das Tempo. Die Niedersachsen schnürten die Gäste phasenweise in deren Hälfte ein, doch Heidenheim verteidigte kompakt und mit großer Disziplin. Die beste Ausgleichschance hatte Christian Eriksen, dessen abgefälschter Flachschuss von Torhüter Ramaj stark pariert wurde.