Jens Vogtsberger wird neuer Beirat Sport beim SV Weil

Der SV Weil hat einen neuen Transferplaner installiert. Wie der Landesligist mitteilte, steigt Jens Vogtsberger "als Beirat Sport ein und kümmert sich ab sofort mit Sportchef Perseus Knab um den Bereich Scouting und Kaderplanung". Das Fußballspielen hat der 36-jährige Vogtsberger einst beim FV Brombach gelernt. In seiner Aktivenlaufbahn spielte der Verteidiger durchweg beim TuS Efringen-Kirchen, wo er von 2016 bis 2018 für die zweite Mannschaft auch als Trainer verantwortlich war. Für den TuS lief er zwei Jahre in der Landesliga auf, seine Laufbahn beendete er 2024 im Reserveteam.

"Nun tritt Jens in die Fußstapfen seines Vaters", so der SV Weil. Bernd Vogtsberger war insgesamt acht Jahre als Spielausschussvorsitzender und 2. Vorsitzender bei den Blau-Weißen aktiv. Im Januar verstarb er im Alter von 63 Jahren. In seiner Funktionärszeit sei Bernd Vogtsberger "in hohem Maße an den Erfolgen des SV Weil beteiligt" gewesen, schrieb der Verein damals. "2015 schied Bernd aus der Vorstandschaft aus, blieb dem SV Weil aber freundschaftlich und treu verbunden."