Jens Stieghorst zeigt klare Kante gegen FIFA-Boss Infantino

Auf die Frage von Moderator Mirco Köstring, ob es noch Zugänge für den mit 19 Feldspielern sehr kleinen Kader geben werde, sagte der Sportliche Leiter: „Wir werden nicht in Aktionismus verfallen. Wenn wir noch einen Transfer tätigen, muss es jemand sein, der Konkurrenz zu bieten hat zu denen, die wir haben. Es ist genug Substanz in der Truppe. Wir sind ein bisschen dünn, aber wir können das jederzeit auffangen über Spieler aus unserer U23 und der A-Jugend. Da hat Damian (Apfeld, Cheftrainer, d. Red.) auch immer ein Auge drauf, dass sie sich bei uns präsentieren können. Ich hoffe, dass sie die Chance nutzen.“