Jens Stieghorst zeigt klare Kante gegen FIFA-Boss Infantino

Jens Stieghorst hatte ein Anliegen bei der Saisoneröffnung von Ratingen 04/19: „Das kommt auch bei uns an der Basis an: Gianni Infantino ist ganz schädlich für den Fußball“, sagte der Präsident des mit 33 Mannschaften größten Fußballvereins der Stadt. Er erhielt da schon einen ersten Applaus der Besucher, was den Eindruck von der Basis über den Boss des Weltverbandes Fifa stützte, dessen Pläne für Aufruhr gesorgt hatten, Teile der Weltmeisterschaften Investoren zu überlassen. Stieghorst fand weiter, Infantino sei ein „Mafioso. Die Fifa muss handeln. Der Mann muss weg!“. Da war der Applaus noch größer.
Dann ging es weiter an der genannten Basis, Frank Zilles schätzte als Sportlicher Leiter das Oberliga-Team von 04/19 ein. „Wir hatten die Auflage zu verjüngen, und das haben wir getan“, sagte er mit Blick auf die Zugänge und beschrieb alle Spieler als „zuverlässig und nachhaltig“, sie hätten in der Vorbereitung etwa beim Testspiel in Wattenscheid (3:1) auch „gezeigt, dass sie sich wehren und körperlich dagegenhalten können“. Und so fand Zilles nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison: „Wir sind auf einem guten Weg, das zu toppen, was wir im Vorjahr erreicht haben.“
Dennoch wissen die Ratinger natürlich, dass die Oberliga in dieser Spielzeit unter anderem durch die Regionalliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf II, SSVg Velbert und Wuppertaler SV vermutlich noch schwerer werden wird. Auf die Transfersituation hatte sich die neue Konstellation bereits ausgewirkt, weil das genannte Trio auch dort nun in Konkurrenz zu 04/19 steht. Zilles betonte jedoch: „Die Wunschspieler, die wir uns ausgeguckt haben, haben wir bekommen, und darauf sind wir stolz. Wir sind zuversichtlich, dass wir wieder da oben angreifen können.“
An 27 von 34 Oberliga-Spieltagen hatten die Ratinger in der Vorsaison an der Tabellenspitze gestanden, den Regionalliga-Aufstieg aber auf der Zielgeraden dem VfB Hilden überlassen müssen. Ein Stichwort, das in der Nachbetrachtung genannt worden war, warum es nicht gereicht hatte, lautete Mentalität. Und auch dafür fand Zilles nun Worte mit Blick auf den Kader: „Amern (Shavershyan, Anm. d. Red.) ist ein Mentalitätsmonster, Alme (Almedin Gusic, d. Red.) ist auch prädestiniert dafür, und Nolan (Manassa, d. Red.) wird der Mannschaft auch ein anderes Gesicht geben. Wir haben uns auch da verbessern können.“
Auf die Frage von Moderator Mirco Köstring, ob es noch Zugänge für den mit 19 Feldspielern sehr kleinen Kader geben werde, sagte der Sportliche Leiter: „Wir werden nicht in Aktionismus verfallen. Wenn wir noch einen Transfer tätigen, muss es jemand sein, der Konkurrenz zu bieten hat zu denen, die wir haben. Es ist genug Substanz in der Truppe. Wir sind ein bisschen dünn, aber wir können das jederzeit auffangen über Spieler aus unserer U23 und der A-Jugend. Da hat Damian (Apfeld, Cheftrainer, d. Red.) auch immer ein Auge drauf, dass sie sich bei uns präsentieren können. Ich hoffe, dass sie die Chance nutzen.“
Die Trainer der genannten Teams waren im Anschluss auf der Bühne gefragt. Für die U23 gab Andreas Voss für die neue Bezirksliga-Saison als Ziel aus: „Wir peilen nach Rang neun eine Verbesserung an. Wir sind auch ambitioniert und wollen uns steigern, also 44 Punkte plus X holen.“ Wichtiger war dem Ex-Profi aber: „Die Entwicklung der einzelnen Spieler steht im Vordergrund, und für den Verein ist es auch eine Top-Sache, wenn die Jungs die Schritte machen.“ Als Beispiel nannte Voss Leo Kaiser, der Kapitän unserer Mannschaft geworden ist, wodurch er noch mehr reifen wird, und im erweiterten Kader der ersten Mannschaft steht“.
Samir Hanna wiederum hatte in der vergangenen Rückrunde die A-Jugend zur Meisterschaft geführt, was 04/19 allerdings „nur“ Platz eins brachte, denn aufsteigen können im Jugendfußball nur die Hinrunden-Spitzenreiter. „Das ist ein Verdienst von allen“, fand Hanna, „vielen Dank an den gesamten Jugendvorstand. Alle packen mit an – ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.“ Für die neue Saison wolle sein Team „wieder oben angreifen“, aber: „Das Wichtigste ist die Durchlässigkeit“, betonte Hanna, der sich freute, dass mit Manassa und Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis zwei seiner ehemaligen Schützlinge nun im Oberliga-Team unter Vertrag stehen. „Wir haben dieses Jahr wieder zwei, drei spannende Talente dabei. Ich hoffe, dass wir sie wieder in der ersten und zweiten Mannschaft integriert bekommen“, sagte der A-Jugend-Coach.