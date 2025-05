Jens Rüppel übernimmt beim VfR Volkmarsen e.V. 1920

"An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Spielertrainer Steffen Schröder und seinem Co David Michels. Beide gaben in den letzten Wochen Gas um das Minimalziel Klassenerhalt zu retten."

Nach seinem Amt beim SC Willingen und einer kurzen Auszeit vom Fußball ist Jens hoch motiviert den VfR wieder in ein ruhigeres KOL-Fahrwasser zu führen. Der 55 jährige Bad Arolser ist im Waldecker Land bestens bekannt. Ebenso kennt er sich in den kreis- und regionalen Klassen bestens aus und verfügt über ein gutes Netzwerk.

Gerade von seiner Erfahrung mit Alt und Jung verspricht sich der VfR viel und hofft so seine jungen Talente an den VfR zu binden. Der Umgang mit den jungen Spielern ist Jens sehr wichtig. Hier bringt er seine fußballerischen und beruflichen Fähigkeiten bestens ein.

Die Einbindung der A-Jugendlichen die den Kader der Senioren verstärken, zählt zu einer der wichtigsten Aufgaben seiner Amtszeit. In den nächsten Jahren folgen viele Volkmarser Jungs aus der JSG in den VfR- Seniorenbereich.

Hier sieht der VfR Vorstand großes Potenzial. "Wir trauen Jens zu den Übergang in den Seniorenbereich mit den Jungs zu meistern." Weiterhin an seiner Seite steht David Michels, der als spielender Co, seine Verbandsliga Erfahrung auf und neben dem Platz an die jungen Talente weitergeben will. Ein längerfristiges Zusammenarbeiten ist von beiden Seiten wünschenswert.

Wir wünschen Jens Rüppel viel Erfolg und heißen ihn recht herzlich in der VfR Familie willkommen.