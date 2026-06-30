Jens Redlich: „Fühlen uns von der Politik getäuscht"

Wirtschaftsratsvorsitzender Peter Meyer und sein Stellvertreter Jens Redlich treiben den nachhaltigen Kurs des BFC Dynamo voran. In der Stadionfrage findet Redlich jedoch deutliche Worte: „Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen.“
Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Erfolg
Der BFC Dynamo setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort – trotz der sportlich enttäuschenden vergangenen Saison. Nach dem zwölften Platz in der Regionalliga Nordost und der Niederlage im Pokalfinale gegen die VSG Altglienicke hält der Berliner Traditionsverein an seiner langfristigen Ausrichtung fest. Während andere Vereine mit hohen Investitionen kurzfristigen sportlichen Erfolg anstreben, verfolgt der Berliner Regionalligist nach Aussage des stellvertretenden Wirtschaftsratsvorsitzenden Jens Redlich einen anderen Ansatz: nachhaltig, langfristig und mit einer klaren Identität.
Gemeinsam mit Wirtschaftsratsvorsitzendem Jens Peter Meyer steht Redlich für einen Kurs, der den Verein sportlich und wirtschaftlich dauerhaft stabil aufstellen soll.
„Für uns ist entscheidend, dass wir dauerhaft erfolgreich sind und nicht nur für einen kurzen Moment“, betont Redlich. Deshalb investiere der Verein gezielt in seine Infrastruktur und den eigenen Nachwuchs – obwohl der BFC bis heute über kein DFB-anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum verfügt.
Nachwuchsarbeit trägt Früchte
Dass dieser Weg bereits Wirkung zeigt, belegen die Erfolge der Nachwuchsmannschaften. Die U15 ist in die Junioren-Regionalliga aufgestiegen, die U19 spielt in der DFB-Nachwuchsliga und auch die U17 gehört der Regionalliga an. Für Redlich ist das der Beweis, dass der Verein trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten die richtigen Strukturen geschaffen hat.
Auch bei der Kaderplanung für die kommende Saison bleibt der BFC seiner Philosophie treu.
„Wir verpflichten Spieler, die unseren Weg mitgehen wollen. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Redlich. Der Fokus liege nicht auf kurzfristigen Lösungen, sondern auf Spielern, die sich gemeinsam mit dem Verein weiterentwickeln wollen.
Stadionfrage bleibt größter Unsicherheitsfaktor
Überschattet wird diese Entwicklung weiterhin von der ungeklärten Stadionfrage. Besonders enttäuscht zeigt sich Redlich vom politischen Umgang mit dem Sportforum.
„Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen.“
Im Berliner Koalitionsvertrag von 2023 wurde festgehalten, dass das Stadion im Sportforum für die Anforderungen der 3. Liga ertüchtigt werden soll. Daraufhin ließ der Berliner Senat eine Machbarkeitsstudie erstellen. Deren Ergebnis sorgte beim BFC jedoch für großes Unverständnis. Statt den angekündigten Ausbau des bestehenden Stadions zu unterstützen, kommt die Studie zu dem Schluss, dass langfristig ein kompletter Neubau die sinnvollere Lösung sei. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 94 Millionen Euro. Für dieses Vorhaben gibt es bislang weder eine gesicherte Finanzierung noch einen konkreten Zeitplan.
Aus Sicht des BFC hat die Studie damit genau das Gegenteil dessen bewirkt, was ursprünglich vereinbart worden war. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Perspektive für den Verein sei dadurch praktisch zunichtegemacht worden.
Jahnsportpark nur unter klaren Bedingungen
Auch die immer wieder ins Spiel gebrachte Nutzung des neu entstehenden Jahnsportparks sieht Redlich kritisch. Grundsätzlich verschließt sich der BFC einer Rückkehr an den historischen Standort nicht. Voraussetzung sei jedoch, dass der Verein dort tatsächlich als Heimverein auftreten könne.
„Wir können nur Dinge akzeptieren, die wir selbst beeinflussen können und wollen. Wir treten nicht als Fremde im eigenen Stadion auf. Das muss die Politik wissen.“
Damit spricht Redlich zentrale Punkte an, die für den Verein unverzichtbar sind: wirtschaftlich tragfähige Mietkonditionen, eigene Vermarktungs-, Ticketing- und Cateringrechte sowie langfristige Planungssicherheit. Ein Stadion, in dem der BFC lediglich Mieter ohne Gestaltungsmöglichkeiten wäre, komme nicht infrage.
Klare Erwartungen an die Berliner Politik
Trotz aller politischen Unsicherheiten will der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Der Fokus liegt weiterhin auf der Entwicklung junger Spieler, einer leistungsorientierten Nachwuchsarbeit und einer wirtschaftlich vernünftigen Vereinsführung. Kurzfristige Risiken oder überzogene Investitionen wird der BFC auch künftig nicht eingehen.
Für Wirtschaftsratsvorsitzenden Jens Peter Meyer und seinen Stellvertreter Jens Redlich ist die Haltung des Vereins eindeutig: Entweder setzt die Berliner Politik ihre Zusage um und schafft im Sportforum endlich die Voraussetzungen für drittligatauglichen Fußball. Oder sie schafft im Jahnsportpark die Bedingungen für eine gesicherte Zukunft des BFC Dynamo – mit wirtschaftlich tragfähigen Konditionen, eigenen Ticketing- und Cateringrechten sowie der Möglichkeit, den Jahnsportpark als Heimspielstätte des Vereins zu gestalten.
Andernfalls bleibt für den BFC das Sportforum die erste Wahl, solange die Berliner Politik kein verlässlicher Gesprächspartner ist.
Für Meyer und Redlich steht fest: Nachhaltigkeit ist der einzige Weg, den Verein langfristig erfolgreich aufzustellen – sportlich, wirtschaftlich und infrastrukturell. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Politik ihre Zusagen einhält und dem BFC endlich eine verlässliche Perspektive gibt.
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