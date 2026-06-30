Jens Redlich: „Fühlen uns von der Politik getäuscht" Stadion-Frust statt Aufbruch: Der BFC fordert klare Signale aus der Politik von far · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Jens Redlich und Peter Meyer – Foto: Verein

Wirtschaftsratsvorsitzender Peter Meyer und sein Stellvertreter Jens Redlich treiben den nachhaltigen Kurs des BFC Dynamo voran. In der Stadionfrage findet Redlich jedoch deutliche Worte: „Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen.“ Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Erfolg Der BFC Dynamo setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort – trotz der sportlich enttäuschenden vergangenen Saison. Nach dem zwölften Platz in der Regionalliga Nordost und der Niederlage im Pokalfinale gegen die VSG Altglienicke hält der Berliner Traditionsverein an seiner langfristigen Ausrichtung fest. Während andere Vereine mit hohen Investitionen kurzfristigen sportlichen Erfolg anstreben, verfolgt der Berliner Regionalligist nach Aussage des stellvertretenden Wirtschaftsratsvorsitzenden Jens Redlich einen anderen Ansatz: nachhaltig, langfristig und mit einer klaren Identität.

Gemeinsam mit Wirtschaftsratsvorsitzendem Jens Peter Meyer steht Redlich für einen Kurs, der den Verein sportlich und wirtschaftlich dauerhaft stabil aufstellen soll. „Für uns ist entscheidend, dass wir dauerhaft erfolgreich sind und nicht nur für einen kurzen Moment“, betont Redlich. Deshalb investiere der Verein gezielt in seine Infrastruktur und den eigenen Nachwuchs – obwohl der BFC bis heute über kein DFB-anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum verfügt.

Stellv. Wirtschaftsratsvorsitzender Jens Redlich – Foto: Privat

Nachwuchsarbeit trägt Früchte Dass dieser Weg bereits Wirkung zeigt, belegen die Erfolge der Nachwuchsmannschaften. Die U15 ist in die Junioren-Regionalliga aufgestiegen, die U19 spielt in der DFB-Nachwuchsliga und auch die U17 gehört der Regionalliga an. Für Redlich ist das der Beweis, dass der Verein trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten die richtigen Strukturen geschaffen hat. Auch bei der Kaderplanung für die kommende Saison bleibt der BFC seiner Philosophie treu. „Wir verpflichten Spieler, die unseren Weg mitgehen wollen. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Redlich. Der Fokus liege nicht auf kurzfristigen Lösungen, sondern auf Spielern, die sich gemeinsam mit dem Verein weiterentwickeln wollen. Stadionfrage bleibt größter Unsicherheitsfaktor Überschattet wird diese Entwicklung weiterhin von der ungeklärten Stadionfrage. Besonders enttäuscht zeigt sich Redlich vom politischen Umgang mit dem Sportforum. „Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen.“ Im Berliner Koalitionsvertrag von 2023 wurde festgehalten, dass das Stadion im Sportforum für die Anforderungen der 3. Liga ertüchtigt werden soll. Daraufhin ließ der Berliner Senat eine Machbarkeitsstudie erstellen. Deren Ergebnis sorgte beim BFC jedoch für großes Unverständnis. Statt den angekündigten Ausbau des bestehenden Stadions zu unterstützen, kommt die Studie zu dem Schluss, dass langfristig ein kompletter Neubau die sinnvollere Lösung sei. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 94 Millionen Euro. Für dieses Vorhaben gibt es bislang weder eine gesicherte Finanzierung noch einen konkreten Zeitplan. Aus Sicht des BFC hat die Studie damit genau das Gegenteil dessen bewirkt, was ursprünglich vereinbart worden war. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Perspektive für den Verein sei dadurch praktisch zunichtegemacht worden.

BFC Dynamo-Heimspielstätte im Sportforum – Foto: Marcel Scharnow