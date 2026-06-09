Jens Ölsner und Jens Wolter retten den SV Stahl vor dem Abstieg!!!

Bild – Foto: Falko Unbehaun

Das 0:1 war dann sehr gut rausgespielt: eine Flanke von rechts außen kam an von Julien Straube, Leo Ott machte das Tor bereits in der 5. Minute. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann etwas aggressiver beide Mannschaften hatten ihre Chancen und in Minute 74 klingelte es dann leider in unserem Kasten: der Ausgleich erfolgte durch ein Abwehrfehler. Ca zehn Minuten später dann der Führungstreffer durch David Schmidt zum 1:2. Dieser sollte nicht lange halten - durch erneute Unstimmigkeiten in der Abwehr folgte alsbald das 2:2 und damit der Endstand. Ein Punkt reicht unseren Männern allerdings zum Klassenerhalt zu dem wir herzlich gratulieren.

Hinrunde Vorletzter mit 7 Punkten!