Jens Murawski wechselt zum TuS Binzen

Cheftrainer Manuel Schwarz, Jens Murawski, Co-Trainer Dominik Rakus, Sportlicher Leiter Tobias Jehle – Foto: Verein

Mit dieser Verpflichtung kann der TuS seinen Defensivverbund mit nun vier etatmäßigen Innenverteidigern weiter stärken. Der Neuzugang trainiert seit Anfang der Woche mit dem Team und ist nun bereits uneingeschränkt spielberechtigt. Wir freuen uns sehr, dass es uns noch gelungen ist einen zu uns passenden Innenverteidiger zum TuS zu lotsen. Auch Jens Murawski freut sich sehr auf die Zeit in Binzen: „Nach sieben Jahren beim SV Herten war es für mich an der Zeit eine neue Herausforderung zu suchen. Ich freue mich sehr, diese in Binzen gefunden zu haben“. Sein Debut im TuS-Trikot wird der Neuzugang voraussichtlich bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die SF Oberried geben.