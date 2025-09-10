Plant einen Einstieg beim TSV 1860 München: Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Jens Lehmann plant Übernahme des TSV 1860 München Ismaik zuletzt offen für Gespräche

Jens Lehmann will Hasan Ismaik ablösen und plant einen Einstieg beim TSV 1860 München. Der Ex-Nationaltorhüter hat große Visionen für den Verein.

München – Jens Lehmann hat konkrete Pläne, die Anteile von Hasan Ismaik beim TSV 1860 München zu übernehmen. Das berichtet die AZ. Lehmann suche derzeit weltweit nach Investoren, um den die Löwen in eine neue Ära zu führen. Jens Lehmann plant Einstieg beim TSV 1860 München als ‚Head of Sport‘

Laut der AZ und des kicker steht ein Kaufpreis zwischen 25 und 30 Millionen Euro für Ismaiks Anteile im Raum. Sein Interesse am TSV 1860 München hat Lehmann bereits des Öfteren hinterlegt. Bereits 2013, 2016 und im Sommer 2025 kursierte der Name im Löwen-Umfeld. Diesmal scheinen seine Absichten jedoch konkreter zu sein. Denn: Die AZ schreibt, Lehmann habe bereits klare Vorstellungen von seiner Rolle im Verein. Er möchte als „Head of Sport“ fungieren und plant, Löwen-Legenden in das operative Geschäft einzubeziehen. Auswirkungen könnte das auf die Zukunft des aktuellen Geschäftsführers Sport, Christian Werner, haben.