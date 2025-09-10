Jens Lehmann plant Übernahme des TSV 1860 München

Jens Lehmann will Hasan Ismaik ablösen und plant einen Einstieg beim TSV 1860 München. Der Ex-Nationaltorhüter hat große Visionen für den Verein.
München – Jens Lehmann hat konkrete Pläne, die Anteile von Hasan Ismaik beim TSV 1860 München zu übernehmen. Das berichtet die AZ. Lehmann suche derzeit weltweit nach Investoren, um den die Löwen in eine neue Ära zu führen.
Laut der AZ und des kicker steht ein Kaufpreis zwischen 25 und 30 Millionen Euro für Ismaiks Anteile im Raum. Sein Interesse am TSV 1860 München hat Lehmann bereits des Öfteren hinterlegt. Bereits 2013, 2016 und im Sommer 2025 kursierte der Name im Löwen-Umfeld. Diesmal scheinen seine Absichten jedoch konkreter zu sein.
Denn: Die AZ schreibt, Lehmann habe bereits klare Vorstellungen von seiner Rolle im Verein. Er möchte als „Head of Sport“ fungieren und plant, Löwen-Legenden in das operative Geschäft einzubeziehen. Auswirkungen könnte das auf die Zukunft des aktuellen Geschäftsführers Sport, Christian Werner, haben.
Ein Kernstück von Lehmanns Zukunftsvision für 1860 München ist der Bau eines neuen Stadions. Statt Grünwalder Stadion favorisiert der Ex-Nationalspieler einen Neubau in München-Riem mit einer Kapazität von 40.000 bis 50.000 Plätzen. Entgegen der Pläne des neuen Löwen-Präsidenten Gernot Mang, der den Ausbau des Grünwalder Stadions favorisiert. Die geschätzten Kosten für dieses Großprojekt belaufen sich auf 250 bis 350 Millionen Euro.
1860-Investor Hasan Ismaik hatte sich nach dem geplatzten Investorendeal im Sommer offen für Gespräche gezeigt. „Wenn es jemanden gibt, der 1860 mehr bieten kann als ich – dann möge er mit einem ernsthaften Vorschlag vor mich treten. Wenn es das Beste für 1860 ist, bin ich jederzeit offen für ein Gespräch“, teilte Ismaik Ende Juli mit.