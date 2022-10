Jens-Lehmann-Gedächtnis-Tor Das eigene Team liegt kurz vor Ende mit einem Tor zurück. Der Torwart stürmt bei den letzten Aktionen mit nach vorne. Im seltensten Fall wird er dann zum "Held des Tages".

Früh lag die Verbandsliga-Reserve mit 0:2 zurück. Deunas Torjäger Kachel zeigte sich zweimal eiskalt und schenkte Andre Kunze zwei Buden ein. Kunze als gelernter Feldspieler musste aus der Not heraus das Tor hüten. Ein Glücksfall wie sich in der Nachspielzeit herausstellen sollte. Denn nach dem Anschluss von Weidemann Mitte der zweiten Halbzeit warfen die Gastgeber in der Schlussphase alles nach vorne. So stürmte auch Kunze bei einem Freistoß mit nach vorne. Boris Dragicevic brachte einen Freistoß von der Mittellinie hoch vor den Kasten der Gäste. Kunze hatte wohl so richtig keiner auf dem Zettel, als er mit dem rechten Außenrist zum umjubelten 2:2 vollendete und so mit dem "Lehmann-Gedächtnis-Tor" einen Punkt für seine Farben rettete. Für einige der 55 Zuschauer dürften dabei Erinnerungen an das Derby zwischen Dortmund und Schalke im Dezember 1997 wach geworden sein, als Jens Lehmann in letzter Minute ebenfalls zum 2:2 traf - allerdings per Kopf nach einer Ecke ;-)

Es war übrigens sein erster Einsatz als Torwart von Beginn an. Ein gelungenes Start-Elf-Debüt als Keeper, auch wenn er sicher in Zukunft lieber wieder als Feldspieler agiert...

