Jens Langeneke fordert weiter „Vollgas“ von seinen Spielern

Fortunas U23 hat sich von der Abstiegszone abgesetzt. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Mit elf Punkten Vorsprung auf Rang 16 liegt ein sportlicher Abstieg nur noch im Bereich der theoretischen Möglichkeiten. Ob es aufgrund der schlechten Lage der Profis doch noch zum Abstieg kommt, liegt in den kommenden Wochen nicht in den Händen der „Zwoten“. „Wir müssen mit der Situation umgehen, ohne dass es uns auf dem Platz beeinflusst“, forderte daher U23-Coach Jens Langeneke, dessen Team vor den letzten fünf Spielen der Saison steht.

Zum Auftakt des Restprogrammes geht es am Samstag (14 Uhr) zur Zweitvertretung des SC Paderborn. Mit einem Sieg würden die Düsseldorfer in der Tabelle sogar an den Ostwestfalen vorbeiziehen. „Wir wollen das Spiel in Paderborn gewinnen, so wie die letzten beiden Spiele auch“, sagte Langeneke. „Es wird eine schwierige Aufgabe. Sie haben eine junge, fußballerisch gute Mannschaft und haben zuhause zuletzt sehr gute Spiele gemacht.“ Vor allem die Defensive der Paderborner ist in dieser Saison das Aushängeschild, mit 33 Gegentoren stellen sie die mit Abstand beste Abwehr der unteren Tabellenhälfte.

Langeneke möchte noch ein paar Plätze klettern

Doch auch die Düsseldorfer sind in guter Form, blieben zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor und erzielten dabei fünf Treffer. Deshalb lautete Langenekes Devise: „Vielleicht können wir dann auch optisch noch etwas in der Tabelle klettern.“ Denn tatsächlich hat Fortuna durch die beiden Siege wieder den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld gefunden. Der Abstand auf den achtplatzierten Bonner SC beträgt drei Punkte, auch wenn bei einigen Teams immer noch Nachholspiele anstehen. „Du musst immer Vollgas geben“, forderte der Trainer daher von seinem Team im Saisonendspurt, auch wenn die sportliche Situation nun eine andere als noch vor einigen Wochen ist.

„Wir hatten bis zum vergangenen Spieltag genug damit zu tun, unsere eigenen Hausaufgaben zu erledigen“, berichtete Langeneke. „Das haben wir zwar noch nicht rechnerisch geschafft, aber höchstwahrscheinlich haben wir den Klassenerhalt sicher.“ Nur noch die Profis könnten dem einen Strich durch die Rechnung machen. Bei einem Abstieg in die Dritte Liga müsste die U23 unabhängig vom eigenen sportlichen Abschneiden die Regionalliga verlassen und den Gang in die Oberliga antreten. Daher werden auch bei der U23 viele Augen auf das Trainer-Debüt von Alexander Ende in der Zweitliga-Partie von Fortuna beim 1. FC Magdeburg gerichtet sein , die eine Stunde vor dem „Zwote“-Spiel angepfiffen wird.