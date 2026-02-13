Jens Bäumer hat einen besonderen Trainerjob

„Der Job passt super zu mir und meiner Vita“, sagt Bäumer und berichtet von einem ausgeprägten Faible für die USA. Einst gab es Familienurlaube in den Staaten und später, nach seiner aktiven Laufbahn, kam die Anfrage eines früheren Teamkollegen von Preußen Münster, dem Klub seiner Heimatstadt, ob er sich vorstellen könne, das Team des kleinen Klubs in Fredericksburg zu trainieren. Er konnte und blieb drei Jahre.

Gute Lehrmeister als Trainer hatte er reichlich. Winfried Schäfer zum Beispiel, er holte ihn beim Karlsruher SC ins Profiteam. Oder Joachim Löw, den letzten deutschen Weltmeister-Macher, das war ebenfalls beim KSC. Und auch von Hans Meyer, mit dem es in seiner Zeit als Borussen-Spieler überhaupt nicht lief, hat er etwas mitgenommen für sein Trainerleben.

Aus all den Erfahrungen hat Bäumer sein persönliches Trainerprofil entworfen. Es sei reizvoll gewesen, wieder Cheftrainer zu sein, gesteht er, auch wenn die Arbeit als Co-Trainer von U17-Meistermacher Mihai Enache „viel Spaß gemacht“ habe. „Ich wollte auch mal andere Wege gehen“, sagt Bäumer im Gespräch mit unserer Redaktion. Das etwas andere Jugendteam bei Borussia passt zu der Idee.

Und obwohl das Projekt mit den 20 jungen Kickern aus Nordamerika offiziell der Direktion Sponsoring zugeordnet ist mit dem Ziel, „die Präsenz der Marke in den USA weiter auszubauen und nachhaltige Verbindungen zum amerikanischen Markt zu etablieren“, sieht Bäumer sportlichen Mehrwert. „Es geht schon auch darum, Jungs herauszufiltern, die für uns später interessant sein könnten“, sagt Bäumer.

Hürde: 18 Jahre müssen Amerikaner sein

Erst mit 18 dürfen die US-Amerikaner nach Europa wechseln, so gesehen haben die Spieler während der neun Monate in der Akademie die Chance, sich zu empfehlen. „Es ist ein längerer Weg, der sich aber lohnen kann“, sagt Bäumer.

Borussia arbeitet mit der International Soccer Academy (ISA) zusammen, die seit Jahren Talente aus den USA und Kanada nach Europa vermittelt – aus den Nachwuchszentren der MLS-Klubs oder aus regionalen Programmen. Schalke 04 hatte schon so ein Team, Hertha BSC ebenfalls, Gladbach hat das Projekt erst mal für vier Jahre angesetzt.

Die Teilnehmer werden gescoutet, Bäumer schaut sich erst Videos an, führt dann Gespräche und schaut sich die Kandidaten sogar vor Ort an, zuletzt war er im Januar zehn Tage in den USA. Finanziert wird die Teilnahme von den Eltern der Kicker, die 15 bis 17 Jahre alt sind. Sie residieren im Palace St. George nahe des Borussia-Parks, haben zwei Trainingseinheiten am Tag und einmal die Woche ein Freundschaftsspiel. „Am Meisterschaftsbetrieb können wir leider nicht teilnehmen“, sagt Bäumer. Er sucht aber Gegner aus, die sein Team „richtig fordern, ohne es zu überfordern“.

Gute Fußballer wollen sich empfehlen

„Es kann ein guter Weg sein, den US-Markt zu erschließen und Borussias Namen in den USA größer zu machen, es kann ein nachhaltiger Markt für uns sein“, glaubt Bäumer. Um die Marke Borussia zu etablieren, gerade jetzt im WM-Jahr, ist Fußball ein großes Thema in den USA. Aber auch sportlich sieht Bäumer das so.

„Das Optimum wäre, den einen oder anderen jungen Amerikaner in den Klub zu holen, der dann im NLZ Fuß fasst. Die Jungs, die herkommen, sind richtige Fußballer mit Perspektive“, sagt Bäumer, der sich „absolut als Ausbildungstrainer, der die Jungs in ihrer Fußballerlaufbahn voranbringt“, sieht. Zum erweiterten Scouting-Team der Gladbacher gehört er ohnehin.

Das Versprechen einer Karriere in Europa macht Borussia den Gästen aus Nordamerika nicht explizit, doch der Traum wird bei den Kickern da sein. Zuletzt gab es ein Treffen mit denen, die es geschafft haben. Fast zwei Stunden nahmen sich die Gladbacher US-Profis Giovanni Reyna und Joe Scally Zeit für das Akademie-Team.

Die meisten Teilnehmer haben sich vor der Reise nach Deutschland auch informiert über die US-Tradition in Gladbach, die 2005 mit Kasey Keller begann. Womöglich ist es irgendwann einer aus Bäumers Team, der über den Umweg „Integrated Academy Team“ diese Tradition fortsetzt.