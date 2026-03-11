Jenny Raboldt: Mit ganz viel Herz zur FuPa-Spielerin der Woche

Der 2:0-Heimsieg gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen war kein gewöhnlicher Erfolg; es war eine Demonstration von kollektivem Willen. Auf dem Platz in Babelsberg entwickelte sich eine Dynamik, die Raboldt noch immer schwärmen lässt. „Wir waren alle von Minute eins mental da und haben gemeinsam gekämpft; waren zu 100 % bei jedem Zweikampf“, beschreibt sie die Atmosphäre auf dem Rasen. Es war dieser bedingungslose Einsatz, der den Gegner schließlich zermürbte.

Trotz ihrer jahrelangen Erfahrung und ihrer zentralen Rolle im Team traf die Nachricht von der Auszeichnung die Verteidigerin völlig unvorbereitet. In einem Sport, der oft nur die jungen Talente feiert, ist dieser Moment der Anerkennung für sie etwas ganz Besonderes. „Nein, damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin darüber sehr glücklich“, gesteht Jenny Raboldt mit einer Aufrichtigkeit, die zeigt, wie viel ihr dieser Sport noch immer bedeutet. Es ist ein spätes Glück, das sie sichtlich bewegt.

Das seltene Glück eines Abwehrbollwerks

Normalerweise ist Raboldt diejenige, die hinten aufräumt. Als Spezialistin für das Verhindern von Toren ist sie selten im gegnerischen Strafraum zu finden. Doch in diesem Spiel gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen war alles anders. Dass sie ausgerechnet selbst traf, beschreibt sie als hochemotionalen Moment: „Da ich nie Tore erziele, sondern lieber Tore verhindere, habe ich mich noch viel mehr gefreut, dass ich für mein Team ein Tor erzielen konnte.“ Ein Treffer, der nicht nur zählte, sondern ein ganzes Team beflügelte.

Die unerschütterliche DNA des SV Babelsberg 03

In den SV Babelsberg 03 hat die Abwehrspielerin, die am liebsten „hinten rechts in der Abwehr“ agiert, weit mehr als nur einen Verein gefunden – sie hat eine sportliche Heimat gefunden. Besonders in schwierigen Zeiten zeigt sich für sie der wahre Charakter der Mannschaft. Es ist die „Stimmung untereinander“, die sie antreibt. Das Besondere am Verein sei, „dass wir ein Team sind und auch, wenn wir verlieren, füreinander kämpfen und nie aufgeben.“ Diese Solidarität ist der Klebstoff, der die Truppe zusammenhält; eine Lieblingsspielerin braucht sie bei so viel kollektiver Stärke nicht: „Ich spiele mit allen sehr gerne zusammen.“

Der Traum von den Top Vier und der ewigen Spielfreude

Aktuell rangiert der SV Babelsberg 03 auf dem fünften Tabellenplatz der Frauen-Landesliga, doch der Ehrgeiz der 37-Jährigen ist ungebrochen. Das Saisonziel ist klar definiert und zum Greifen nah: „Wir möchten gerne unter die ersten vier kommen.“ Sie denkt trotz ihres Alters noch lange nicht an den Ruhestand. Die Liebe zum Spiel ist stärker als die Erschöpfung. „Ich möchte so lange Fußball spielen, wie es mein Körper mitmacht“, verkündet sie kämpferisch.

Erzieherin mit Leib und Seele: Das Leben abseits des Platzes

Jenny Raboldt widmet sich einer Aufgabe, die mindestens genauso viel Geduld und Hingabe erfordert wie die Verteidigung des eigenen Strafraums. Sie befindet sich in der Ausbildung zur Erzieherin und arbeitet bereits an einer Grundschule. Es ist ein Leben voller Disziplin zwischen Schulhof und Rasenplatz. Den Ausgleich findet sie beim Joggen oder ganz klassisch in der Gemeinschaft: „Ich verbringe meine Freizeit auch sehr gerne mit Freunden.“ Eine Frau, die mitten im Leben steht und zeigt, dass Leidenschaft keine Altersgrenze kennt.