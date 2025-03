Jenas Torjäger Erik Weinhauer wechselt zu Erzgebirge Aue

"Erik Weinhauer passt mit seinem Profil sehr gut zu uns: flexibel einsetzbar in der Offensive, entwicklungsfähig, hungrig und gut ausgebildet mit Torgefahr. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm eine reizvolle Perspektive aufzeigen konnten und er sich für unseren Weg entschieden hat", erläutert Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich in einer Pressemitteilung die Gründe, warum Weinhauer verpflichtet wurde.

Erik Weinhauer wurde fußballerisch in den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) des 1. FC Magdeburg und des TSV Eintracht Braunschweig ausgebildet. Über Engagements in Gifhorn, Blankenburg und Wernigerode landete er beim FC Rot-Weiß Erfurt. Nach zwei Spielzeiten bei RWE entschied er sich für einen Wechsel zum thüringischen Erzrivalen FC Carl Zeiss Jena. Weinhauer schraubte seine Trefferquote ordentlich nach oben und führt derzeit mit 16 Toren die Torschützenliste der Regionalliga Nordost an.