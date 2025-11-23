Jenaer Ausgleich in der Nachspielzeit

FCC-Trainer Volkan Uluc musste dabei auf seinen Kapitän Nils Butzen, wegen dessen fünfter gelben Karte, verzichten. Er stellte seine Elf taktisch um und agierte mit Dreierkette (Reddemann, Hehne, Hessel), auf den Außenbahnen sollten Talabidi und Krämer wirbeln. Im Zentrum Fritz und Schau, im Angriff auf den außen Hoppe und Lankford und der wieder vollständig genesene Eshele im Sturmzentrum.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Taktisch umgestellt, doch ohne personelle Veränderungen ging es in den zweiten Abschnitt. Und dieser begann mit einem Schreckmoment, doch Polat stand bei seinem Abstauber, nachdem Liesegang einen Fakhro-Drehschuss abprallen ließ, im Abseits (46.). Mit einer Reihe von Eckstößen kämpfte sich der FCC zurück in die Partie, doch die in der bisherigen Saison so starke Durchschlagskraft bei Standarsituationen blieb am heutigen Tag meist verborgen. Jena war nun am Drücker. Der mittlerweile eingewechselte Weihrauch verzog aus spitzem Winkel knapp (62.). Auf der anderen Seite parierte Liesegang glänzend nach einer Ecke gegen Elezi (67.). Nach einem Fehler im Aufbauspiel rettete Hessel gegen Hauptmann (69.). Als Talabidi unwiderstehlich in den Strafraum zog und im Zentrum Weihrauch bediente, dachten die 10.561 Zuschauer, der Ausgleich sei gefallen, doch ein HFC Spieler klärte für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie (74.). Halle war nur noch bei Standards gefährlich, wie etwa bei Schmedemanns Kopfball, der auf der Latte landete (76.). Die Drangphase des FCC war passé, nur bei einem von Prokopenko direkt aufs Tor gezogenen Eckball herrschte nochmal kurz Gefahr (88.), doch der HFC rettete sich in die 5-Minütige Nachspielzeit. Und dann war es endlich so weit: Alexander Prokopenko brachte die Flanke, Moritz Fritz grätschte in den Ball und Müller blieb ohne Chance (90.+3)! Kurz darauf war Schluss.
Damit entging der FCC der ersten Heimniederlage durch eine kämpferische Leistung, bei der man sich vorallem im zweiten Abschnitt nicht aufgegeben hat. Psychologisch wertvoll, der moralische Sieger, wie auch immer man dieses Remis in letzter Sekunde nennen mag: Das Derby jedenfalls kann kommen.