Jena setzt ein Ausrufezeichen – Chemnitz und 1. FC Magdeburg II stark

Mit drei weiteren Partien ist der 1. Spieltag der Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost am heutigen Sonntag fortgesetzt worden. Der FC Carl Zeiss Jena setzte sich deutlich beim SV Babelsberg 03 durch und übernimmt die Tabellenführung. Aufsteiger 1. FC Magdeburg II überraschte bei der BSG Chemie Leipzig mit einem Auswärtssieg in Unterzahl. Der Chemnitzer FC gewann sein Heimspiel gegen den Greifswalder FC knapp mit 1:0.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Mehr als 6800 Zuschauer im Steigerwaldstadion verwandelten das Freitagsspiel in eine stimmungsvolle Bühne – und sie mussten lange warten, bis der Favorit aus Erfurt jubeln durfte. Der FC Rot-Weiß Erfurt tat sich gegen defensiv klug agierende Gäste aus Luckenwalde über weite Strecken schwer. Doch in der 72. Minute war der Widerstand gebrochen: Obed Chidindu Ugondu traf zum erlösenden 1:0 für die Hausherren. Phillip Aboagye legte nach – das 2:0 in der 90. Minute schien die Entscheidung. Doch Luckenwalde zeigte Moral: In der Nachspielzeit verkürzte Sofiene Rachid Jannene auf 2:1 (90.+4) und brachte damit noch einmal Spannung in die Schlussminuten. Für mehr reichte es nicht – Erfurt rettete den Vorsprung ins Ziel und feierte den ersten Dreier der Saison. ---

Das Spiel wurde kurzfristig abgesagt. Hertha BSC teilt dazu mit: "Das für heute (Freitagabend, 19:00 Uhr) geplante erste Spiel der Saison muss leider abgesagt werden. Unsere Gäste vom ZFC Meuselwitz gerieten auf der Autobahn in eine Vollsperrung und konnten somit nicht rechtzeitig zur Partie in Berlin sein. Wir informieren euch auf unseren Clubkanälen über einen neuen Termin, sobald uns Infos dazu vorliegen. Bereits gekaufte Tickets für die Begegnung behalten ihre Gültigkeit." ---

Es war ein hart umkämpftes Stadtduell, das nach einer turbulenten Phase Mitte der zweiten Halbzeit entschieden wurde. 512 Zuschauer sahen in Fürstenwalde eine intensive Partie. Doch mit der 49. Spielminute bekam die Begegnung eine neue Richtung: Nathan Wicht vom FC Hertha 03 Zehlendorf sah die Rote Karte. Die VSG Altglienicke nutzte die Überzahl binnen elf Minuten aus. Zunächst traf Jonas Nietfeld in der 51. Minute zur Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Louis Wagner auf 2:0. Zehlendorf stemmte sich in Unterzahl zwar aufopferungsvoll gegen die drohende Niederlage, konnte aber keine entscheidenden Impulse mehr setzen. ---

Für Aufsteiger BFC Preussen war es ein Einstand in die Regionalliga mit Höhen, Tiefen – und einem Punktgewinn. Die Mannschaft zeigte vor 561 Zuschauern Moral und kam nach zweimaligem Rückstand gegen den FC Eilenburg zu einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start: Nach 29 Minuten brachte Patrick Aguilar Alvarez den FC Eilenburg in Führung. Nach der Pause belohnte sich der BFC Preussen: Chadi Ramadan traf in der 65. Minute zum Ausgleich. Doch die Freude währte nur zehn Minuten – es gab einen Elfmeter für Eilenburg, den Moritz Kretzer verwandelte (75.). Doch auch davon ließ sich Preussen nicht beeindrucken: Nur fünf Minuten später glich Ole Hoch zum 2:2 aus. ---

Vor 8181 Zuschauern setzte sich der Hallesche FC mit 1:0 gegen den BFC Dynamo durch. Das entscheidende Tor erzielte Julien Damelang in der 80. Minute. Der BFC musste die Partie nach einem Platzverweis in Unterzahl beenden: Torhüter Nicolas Ortegel sah in der 90. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. Mit dem Heimsieg ist der HFC nach dem ersten Spieltag eines von den Teams mit drei Punkten. Der BFC Dynamo startet dagegen mit einer Niederlage in die neue Spielzeit.

– Foto: Imago Images

---

Vor 7513 Zuschauern trennten sich der FSV Zwickau und der amtierende Meister 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:1. In einer bis in die Schlussphase torlosen Partie brachte Lennert Möbius die Gastgeber in der 80. Minute mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz: Bereits eine Minute später glich Jonas Arcalean für die Leipziger aus. Beide Teams stehen nach dem ersten Spieltag mit einem Punkt im Mittelfeld der Tabelle. ---

Im Duell zweier etablierter Regionalligisten behielt der Chemnitzer FC die Oberhand. Vor heimischem Publikum fiel der einzige Treffer der Partie in der 42. Minute durch Tobias Müller. Schiedsrichter Johannes Drößler aus Gotha leitete die Begegnung. Chemnitz sichert sich mit dem knappen Sieg drei Punkte zum Auftakt, Greifswald bleibt zum Start ohne Zähler. ---

Der FC Carl Zeiss Jena stellte im Karl-Liebknecht-Stadion früh die Weichen auf Auswärtssieg. Vor 4839 Zuschauern trafen Kevin Lankford (21.), Manassé Eshele (31.) und Alexander Prokopenko (45.) bereits vor der Pause zur klaren Führung. Davor hatte Eshele in der 21. Minute einen Foulelfmeter nicht verwandeln können – Babelsbergs Torwart Maximus Babke parierte. Nach dem Seitenwechsel erzielte der Babelsberger Paul-Roman Wegener in der 49. Minute das 1:3. In der 62. Minute stellte FC-Spieler Maxim Hessel mit dem 1:4 den Endstand her. Jena übernimmt durch den deutlichen Sieg die Tabellenführung. ---