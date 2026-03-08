Jena schockt Lok Leipzig, Meuselwitz siegt klar, Zehlendorf überrascht Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 25. Spieltags. von red · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

In der Regionalliga Nordost bot der heutige Abschluss des 25. Spieltags dramatischen Spitzenfußball und hochemotionale Momente im Abstiegskampf. Während der Primus 1. FC Lok Leipzig im prestigeträchtigen Duell gegen Jena empfindliche Federn lassen musste, kämpften die Teams am Ende der Tabelle mit unbändiger Leidenschaft um jeden Zähler, was für eine völlig neue Dynamik im Aufstiegsrennen sorgt.

Eine bittere Lehrstunde für den Aufsteiger: Die Zweitvertretung von Hertha BSC fegte den BFC Preussen in einem einseitigen Berliner Duell förmlich vom Platz. Den Torreigen eröffnete Oliver Rölke in der 24. Minute mit der Führung zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) erhöhte Änis Ben-Hatira auf 2:0 und sorgte damit bereits vor dem Pausentee für hängende Köpfe beim BFC. Nach dem Seitenwechsel kannte die Hertha-Offensive kein Halten mehr. Oliver Rölke erzielte in der 60. Minute das 3:0 und legte in der 72. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:0 nach. Den endgültigen Schlusspunkt unter diese Demontage setzte Luis Trus in der 76. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand.

Im Karl-Liebknecht-Stadion herrschte pure Erleichterung, als der SV Babelsberg 03 einen hart erkämpften Heimsieg gegen den FC Eilenburg bejubelte. In einer Partie, die mehr durch Kampf als durch spielerische Finesse geprägt war, gingen die Babelsberger in der 41. Minute durch Tobias Hasse mit 1:0 in Führung. Die Eilenburger bewiesen jedoch Moral und kamen nach der Pause entschlossen zurück. In der 57. Minute erlöste Marcus Niemitz die mitgereisten Fans mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Schlussphase wurde zu einer emotionalen Zerreißprobe für beide Seiten. Es war schließlich Maurice Covic, der in der 76. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren erzielte. ---

Vor 7300 Zuschauern untermauerte der Hallescher FC seine Ambitionen auf die vorderen Plätze eindrucksvoll. Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart gegen den Chemnitzer FC: Bereits in der 2. Minute brachte Niclas Stierlin den HFC mit 1:0 in Führung. Die Saalestädter blieben am Drücker und erhöhten in der 15. Minute durch Burim Halili auf 2:0. In der 24. Minute bot sich die Riesenchance zur Vorentscheidung, doch Malek Fakhro scheiterte mit einem Handelfmeter, der lediglich gegen den Pfosten klatschte. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, sorgte Fabrice Hartmann mit dem 3:0 dennoch für klare Verhältnisse. Der CFC steckte nicht auf und kam in der 53. Minute durch Jonas Marx zum 3:1-Anschlusstreffer, was am souveränen Heimsieg der Hallenser jedoch nichts mehr änderte.

Ein wahres Nervenspiel erlebten die 1164 Zuschauer zwischen dem Greifswalder FC und dem BFC Dynamo. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in einer von Kampf geprägten Begegnung. Die Erlösung für die Berliner Gäste folgte erst in der absoluten Schlussphase. In der 87. Minute kam der Ball über Umwege zu John Liebelt, der am zweiten Pfosten goldrichtig stand und nur noch zum 0:1-Endstand einschieben musste. Dieser späte Treffer löste grenzenlosen Jubel im Gästeblock aus und sichert dem BFC Dynamo wichtige Zähler. ---

Der FSV Zwickau bewies beim 1. FC Magdeburg II seine offensive Form und entführte drei wichtige Punkte. Die Westsachsen legten los wie die Feuerwehr: In der 6. Minute erzielte Veron Dobruna das 0:1, und nur fünf Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Lennert Möbius bereits auf 0:2. Die Magdeburger Reserve schwächte sich in der 22. Minute, als Joonas Frenzel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl bäumten sich die Hausherren in der zweiten Halbzeit noch einmal auf. In der 51. Minute verwandelte Elisio Widmann einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss. Zwickau verteidigte den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich über die Zeit. ---

Vor der Kulisse von 10181 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion erlebte der 1. FC Lokomotive Leipzig einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Die Gastgeber gingen in der 37. Minute durch Stefan Maderer mit 1:0 in Führung und schienen den Kurs beizubehalten. Doch der FC Carl Zeiss Jena bewies eine enorme Moral und schlug kurz nach dem Seitenwechsel zurück: Kevin Lankford markierte in der 48. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer spannungsgeladenen Schlussphase war es schließlich Emeka Oduah, der in der 84. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand erzielte und damit den Sieg für die Thüringer sicherte. ---

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten die 7821 Fans im Steigerwaldstadion beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und der BSG Chemie Leipzig. Die Partie begann für die Hausherren katastrophal, als Laurenz Dehl bereits in der 6. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl geriet Erfurt in der 37. Minute durch den Treffer von Maxime Langner mit 0:1 in Rückstand. Doch Erfurt zeigte Kämpferherz: Benjika Caciel glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zum 1:1 aus und drehte die Partie in der 52. Minute mit seinem zweiten Tor zum 2:1 sogar komplett. Die Leipziger gaben sich jedoch nicht geschlagen und retteten durch Fynn Seidel, der in der 70. Minute zum 2:2-Endstand traf, einen Punkt. ---

Der ZFC Meuselwitz feierte eine wahre Gala und ließ der VSG Altglienicke keine Chance. Den Torreigen eröffnete Florian Hansch in der 24. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Die Situation für die Gäste verschärfte sich in der 31. Minute drastisch, als Tim Rieder die Rote Karte sah. Nur zwei Minuten später, in der 33. Minute, verwandelte erneut Florian Hansch einen Foulelfmeter zum 2:0. In der zweiten Halbzeit schraubte Califo Balde das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 65. Minute zum 3:0 und in der 76. Minute zum 4:0-Endstand in die Höhe. ---