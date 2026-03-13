Jena-Schock in der Schlussminute, FSV Zwickau rückt vor, BFC siegt

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Abend der 26. Spieltag mit einer hochemotionalen Auftaktserie eröffnet. Es war ein Abend der dramatischen Wendungen und leidenschaftlichen Zweikämpfe, an dem der Aufstiegskampf eine überraschende Note erhielt und die Fans in den Stadien zwischen purer Ekstase und tiefer Enttäuschung schwankten, während die Flutlichter die spannungsgeladene Atmosphäre beleuchteten.

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Vor 6607 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld erlebte der FC Carl Zeiss Jena eine bittere Heimniederlage im Thüringen-Duell gegen den ZFC Meuselwitz. Das Spiel war geprägt von Nervenstärke vom Punkt und einem späten K.o.-Schlag, der die Heimfans fassungslos zurückließ. Die Torfolge eröffnete Maxim Hessel in der 56. Minute durch einen Handelfmeter zum 1:0. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 67. Minute durch Florian Hansch, ebenfalls per Handelfmeter, zum 1:1-Ausgleich. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, versetzte Luis Fischer den Hausherren in der 89. Minute mit dem Treffer zum 1:2-Endstand den entscheidenden Stoß. ---

Der FSV Zwickau sicherte sich vor 4035 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Westsachsen agierten mit der nötigen Konsequenz und ließen defensiv wenig anbrennen, während die Berliner tapfer kämpften, aber letztlich ohne Ertrag blieben. Das entscheidende Tor zum 1:0-Endstand markierte Veron Dobruna bereits früh in der 14. Minute. ---

Der BFC Dynamo feierte einen Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Vor 2827 Zuschauern zeigten sich die Berliner effizient. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Leander Fritzsche in der 43. Minute kurz vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit legten die Gastgeber nach: Den Endstand zum 2:0 stellte Levin Mattmüller in der 54. Minute her. ---



Ein Spiel, das nach oberem Mittelfeld klingt, aber in Wahrheit nach verpasster Chance oder neuem Anlauf. Chemnitzer FC ist Siebter mit 34 Punkten (38:35 Tore) und verlor zuletzt in Halle 1:3. FC Rot-Weiß Erfurt steht bei 44 Punkten (43:31 Tore) auf Rang vier und spielte zuletzt 2:2 gegen Chemie – wieder ein Punkt, aber kein Befreiungsschlag. Das Hinspiel war in Erfurt ein großes Drama: Erfurt – Chemnitz 2:2 vor 8031 Zuschauern, Schiedsrichter Kai Kaltwaßer. Erfurt führte durch Benjika Caciel (5.) und Obed Chidindu Ugondu (52.) schon 2:0, doch Tom Baumgart (79.) und Domenico Alberico (88.) retteten Chemnitz den Punkt. Das Rückspiel trägt diese Erinnerung in sich: Erfurt wird wissen, wie weh so ein verspäteter Ausgleich sein kann. Chemnitz weiß, dass man zurückkommen kann – und genau das macht es gefährlich. Ein Spiel, das nach oberem Mittelfeld klingt, aber in Wahrheit nach verpasster Chance oder neuem Anlauf. Chemnitzer FC ist Siebter mit 34 Punkten (38:35 Tore) und verlor zuletzt in Halle 1:3. FC Rot-Weiß Erfurt steht bei 44 Punkten (43:31 Tore) auf Rang vier und spielte zuletzt 2:2 gegen Chemie – wieder ein Punkt, aber kein Befreiungsschlag. Das Hinspiel war in Erfurt ein großes Drama: Erfurt – Chemnitz 2:2 vor 8031 Zuschauern, Schiedsrichter Kai Kaltwaßer. Erfurt führte durch Benjika Caciel (5.) und Obed Chidindu Ugondu (52.) schon 2:0, doch Tom Baumgart (79.) und Domenico Alberico (88.) retteten Chemnitz den Punkt. Das Rückspiel trägt diese Erinnerung in sich: Erfurt wird wissen, wie weh so ein verspäteter Ausgleich sein kann. Chemnitz weiß, dass man zurückkommen kann – und genau das macht es gefährlich. ---

Morgen, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH



Preussen steht als Aufsteiger auf Rang 11 mit 29 Punkten (27:31 Tore) – und kommt aus einem Albtraum: 0:5 bei Hertha BSC II. Hallescher FC ist Dritter mit 47 Punkten (41:22 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Chemnitz. Das Hinspiel war ein Preussen-Coup: Halle – Preussen 0:1, Patrick Breitkreuz traf (46.) vor 5000 Zuschauern, Schiedsrichter Jens Klemm. Halle wird diese Narbe nicht vergessen haben. Preussen weiß, dass es Halle schlagen kann – aber nach dem 0:5 ist auch klar: Erst muss wieder Stabilität her, sonst wird dieses Spiel schnell zur nächsten Welle. Preussen steht als Aufsteiger auf Rang 11 mit 29 Punkten (27:31 Tore) – und kommt aus einem Albtraum: 0:5 bei Hertha BSC II. Hallescher FC ist Dritter mit 47 Punkten (41:22 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Chemnitz. Das Hinspiel war ein Preussen-Coup: Halle – Preussen 0:1, Patrick Breitkreuz traf (46.) vor 5000 Zuschauern, Schiedsrichter Jens Klemm. Halle wird diese Narbe nicht vergessen haben. Preussen weiß, dass es Halle schlagen kann – aber nach dem 0:5 ist auch klar: Erst muss wieder Stabilität her, sonst wird dieses Spiel schnell zur nächsten Welle. ---



Ein Spiel, das unten wie oben Wirkung haben kann. FC Eilenburg steht bei 15 Punkten (20:42 Tore) auf Rang 17 und verlor zuletzt 1:2 gegen Babelsberg. 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) hat sich mit zwei Ergebnissen zuletzt spürbar stabilisiert: 1:2 gegen Zwickau am Wochenende, dann unter der Woche der große Auswärtssieg 2:1 bei Dynamo. In der Tabelle steht Magdeburg II nun bei 30 Punkten (38:35 Tore) und Rang 9. Das Hinspiel war eine Magdeburger Demonstration: Magdeburg II – Eilenburg 4:0, Tore durch Abu-Bekir Ömer El-Zein (5.), Noah Pesch (14., 61.), Magnus Baars (25.), 446 Zuschauer, Schiedsrichter Chris Rauschenberg. Eilenburg braucht Punkte gegen die Statistik, Magdeburg II will sich weiter vom unteren Feld entfernen. Ein Spiel, das unten wie oben Wirkung haben kann. FC Eilenburg steht bei 15 Punkten (20:42 Tore) auf Rang 17 und verlor zuletzt 1:2 gegen Babelsberg. 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) hat sich mit zwei Ergebnissen zuletzt spürbar stabilisiert: 1:2 gegen Zwickau am Wochenende, dann unter der Woche der große Auswärtssieg 2:1 bei Dynamo. In der Tabelle steht Magdeburg II nun bei 30 Punkten (38:35 Tore) und Rang 9. Das Hinspiel war eine Magdeburger Demonstration: Magdeburg II – Eilenburg 4:0, Tore durch Abu-Bekir Ömer El-Zein (5.), Noah Pesch (14., 61.), Magnus Baars (25.), 446 Zuschauer, Schiedsrichter Chris Rauschenberg. Eilenburg braucht Punkte gegen die Statistik, Magdeburg II will sich weiter vom unteren Feld entfernen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde Greifswalder FC Greifswald 14:00 live PUSH



Zwei Teams, die zuletzt unter der Woche für Schlagzeilen sorgten. FSV 63 Luckenwalde ist Achter mit 31 Punkten (26:29 Tore) und gewann in Altglienicke 2:0 – ein Auswärtssieg, der nach Selbstbewusstsein schmeckt. Greifswalder FC ist 15. mit 22 Punkten (23:34 Tore), aber genau dieser Greifswald gewann unter der Woche 1:0 bei Hertha BSC II. Das Hinspiel gewann Luckenwalde bereits klar: Greifswald – Luckenwalde 0:2 mit Toren von Simon Gollnack (35.) und Mike Bachmann (69.), Schiedsrichter Rasmus Jessen, 784 Zuschauer, dazu Gelb-Rot für Sofiene Rachid Jannene (79./Luckenwalde). Luckenwalde wird den Schwung nutzen wollen, Greifswald will beweisen, dass der Sieg in Berlin kein Zufall war. Zwei Teams, die zuletzt unter der Woche für Schlagzeilen sorgten. FSV 63 Luckenwalde ist Achter mit 31 Punkten (26:29 Tore) und gewann in Altglienicke 2:0 – ein Auswärtssieg, der nach Selbstbewusstsein schmeckt. Greifswalder FC ist 15. mit 22 Punkten (23:34 Tore), aber genau dieser Greifswald gewann unter der Woche 1:0 bei Hertha BSC II. Das Hinspiel gewann Luckenwalde bereits klar: Greifswald – Luckenwalde 0:2 mit Toren von Simon Gollnack (35.) und Mike Bachmann (69.), Schiedsrichter Rasmus Jessen, 784 Zuschauer, dazu Gelb-Rot für Sofiene Rachid Jannene (79./Luckenwalde). Luckenwalde wird den Schwung nutzen wollen, Greifswald will beweisen, dass der Sieg in Berlin kein Zufall war. ---



Lok bleibt Tabellenführer mit 55 Punkten (49:19 Tore), doch das 1:2 gegen Jena hat gezeigt: Die Spitze ist nicht unantastbar. Hertha BSC II steht bei 30 Punkten (36:41 Tore) – und kommt aus zwei völlig gegensätzlichen Tagen: erst das glanzvolle 5:0 gegen Preussen, dann unter der Woche das bittere 0:1 gegen Greifswald. Das Hinspiel war ein Lok-Fest: Hertha II – Lok 2:7 vor 876 Zuschauern, Schiedsrichter Niclas Rose. Lok traf damals durch Jonas Arcalean (17.), Eren Öztürk (19.), Stefan Maderer (35., 79., 90.), Dorian Cevis (52.) und Min-Gi Kang (90.+5). Hertha II traf durch Dion Ajvazi per Foulelfmeter (37.) und Janne Berner (69.). Dieses 7:2 steht wie ein Warnschild – aber Hertha II weiß nach dem 5:0, dass man auch zu eigenen Höhen fähig ist. Lok bleibt Tabellenführer mit 55 Punkten (49:19 Tore), doch das 1:2 gegen Jena hat gezeigt: Die Spitze ist nicht unantastbar. Hertha BSC II steht bei 30 Punkten (36:41 Tore) – und kommt aus zwei völlig gegensätzlichen Tagen: erst das glanzvolle 5:0 gegen Preussen, dann unter der Woche das bittere 0:1 gegen Greifswald. Das Hinspiel war ein Lok-Fest: Hertha II – Lok 2:7 vor 876 Zuschauern, Schiedsrichter Niclas Rose. Lok traf damals durch Jonas Arcalean (17.), Eren Öztürk (19.), Stefan Maderer (35., 79., 90.), Dorian Cevis (52.) und Min-Gi Kang (90.+5). Hertha II traf durch Dion Ajvazi per Foulelfmeter (37.) und Janne Berner (69.). Dieses 7:2 steht wie ein Warnschild – aber Hertha II weiß nach dem 5:0, dass man auch zu eigenen Höhen fähig ist. ---

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH



Altglienicke ist Sechster mit 36 Punkten (32:28 Tore) – und kommt aus zwei Tiefschlägen: erst das 0:4 in Meuselwitz, dann unter der Woche das 0:2 gegen Luckenwalde. SV Babelsberg 03 steht bei 23 Punkten (33:42 Tore) und gewann zuletzt 2:1 gegen Eilenburg. Das Hinspiel gewann Altglienicke 2:1 in Babelsberg: Sydney Mohamed Sylla (35.), Jonas Nietfeld (43.), Babelsberg verkürzte durch Luis Müller (90.+6), Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer, 2444 Zuschauer. Altglienicke braucht eine Reaktion, Babelsberg kommt mit dem Gefühl, zuletzt Punkte geholt zu haben. Für beide ist es ein Spiel, das mehr über die nächsten Wochen sagt als über 90 Minuten.