Jena rückt Lok auf die Pelle – HFC feiert Heimsieg gegen Greifswald

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Samstag die Fortsetzung vom 23. Spieltag mit packenden und hochemotionalen Duellen zelebriert. Während der Winter mancherorts den Spielbetrieb noch bremste, brannten die Teams auf dem Rasen ein Feuerwerk der Leidenschaft ab, das die Tabellensituation im oberen Drittel weiter zuspitzt und den Kampf um die Spitze neu entfacht.

In einem spannungsgeladenen Duell vor 1309 Zuschauern behielt der FC Rot-Weiß Erfurt die Oberhand gegen den 1. FC Magdeburg II. Die Gastgeber starteten mutig und belohnten sich in der 31. Minute mit der Führung: Marvin Pohl schlug einen Diagonalball auf die linke Seite zu Elisio Widmann, der die Kugel stark annahm, in den Strafraum zog und das Leder zum 1:0 im langen Eck versenkte. Für Widmann war es das erste Saisontor nach der ersten Saisonvorlage von Pohl. Doch die Freude der Magdeburger währte nur kurz, denn die Erfurter zeigten eine prompte Reaktion. In der 33. Minute schlug Obed Chidindu Ugondu eine Flanke von links in das Zentrum, wo Romarjo Hajrulla aus sieben Metern per Kopf zum 1:1-Ausgleich in das lange Eck einnickte. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, drehten die Gäste das Spiel komplett. Nach einem langen Ball von Til Linus Schwarz aus der eigenen Hälfte in die Spitze wollte Hajrulla das Leder aus 15 Metern an Keeper Kampa vorbeilegen. Der Torhüter hielt zunächst, doch der Abpraller sprang unglücklich gegen das Knie des Erfurters, wodurch Romarjo Hajrulla plötzlich allein vor dem Tor stand und den Ball zum 1:2-Halbzeitstand in das leere Netz schob.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 71. Minute nutzte der Gast einen Fehler beim Steckpass aus. Der Ball gelangte zum freien Hajrulla am Elfmeterpunkt; diesem versprang das Leder zwar kurz, doch er bewies Übersicht und legte für Benjika Caciel auf. Caciel schaute Kampa aus 18 Metern aus und versenkte zum 1:3 im rechten Eck. In der dramatischen Schlussphase keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf. In der achten Minute der Nachspielzeit (90.+8) verwandelte Enis Bytyqi einen Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Obwohl Torhüter Otto die Ecke ahnte, war der Schuss nach der Vorarbeit von Hector Hink zu platziert im linken Eck.

Vor einer Kulisse von 5200 Zuschauern unterstrich der Hallescher FC seine Ambitionen und feierte einen befreienden Heimsieg. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und dem unbändigen Willen der Hausherren geprägt war, tat sich der Greifswalder FC sichtlich schwer, Akzente zu setzen. Die Erlösung für die Saalestädter kam in der zweiten Halbzeit: In der 57. Minute markierte Niclas Stierlin den Treffer zum 1:0 und brachte das Stadion erstmals zum Kochen. Die Gäste aus dem Norden versuchten zu reagieren, doch die Defensive der Hausherren stand sicher. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Fabrice Hartmann in der 86. Minute, als er mit seinem Tor zum 2:0-Endstand für Jubel auf den Rängen sorgte. ---

Ein wahres Drama der Emotionen erlebten die 7096 Zuschauer, als der FC Carl Zeiss Jena im Traditionsduell gegen die BSG Chemie Leipzig antrat. Das Spiel war nichts für schwache Nerven und bot alles, was den Fußball in dieser Liga so besonders macht: vergebene Chancen, plötzliche Wendungen und eine hochspannende Schlussphase. Kurz vor der Pause kochten die Emotionen erstmals über, als Sören Reddemann für Jena in der 43. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marcel Bergmann scheiterte. Doch die Hausherren ließen sich von diesem Schock nicht beirren. Nur eine Minute später, in der 44. Minute, erzielte Timon Burmeister das umjubelte 1:0 für Jena. Die Leipziger kamen jedoch mit neuem Mut aus der Kabine und glichen in der 55. Minute durch Nils Lihsek zum 1:1 aus. Jena bewies in der Folge Moral: In der 71. Minute war es Emeka Oduah, der den Ball zum 2:1 in die Maschen beförderte und seine Farben erneut in Front brachte. Die Schlussphase wurde zur Zitterpartie, als Maurice Hehne in der 84. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl rettete Jena den Sieg über die Zeit.



Der Tabellenführer unter Druck – nicht in Punkten, aber in der Wahrnehmung. Lok Leipzig steht weiter ganz oben mit 46 Punkten (20 Spiele, 41:17 Tore), obwohl zuletzt ausgerechnet Chemnitz 3:0 gegen Lok gewann. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (19 Spiele, 17:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 31.08.25 war knapp und hart: Eilenburg – Lok 0:1. Für Lok ist es die Pflicht, nach dem 0:3 wieder die eigene Stabilität zu zeigen. Für Eilenburg ist es die Sehnsucht nach einem Moment, der die Tabelle für einen Nachmittag leiser macht. ---

Morgen, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH



Hier prallt zähe Kellerarbeit auf die Ambition, oben dranzubleiben. ZFC Meuselwitz ist 13. mit 19 Punkten (18 Spiele, 22:30 Tore), FSV Zwickau steht als Vierter bei 35 Punkten (19 Spiele, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Zwickau 2:0. Für Meuselwitz ist das die Erinnerung an die Grenzen – und zugleich der Auftrag, zu Hause mehr zu erzwingen. Für Zwickau ist es das klassische Spiel, das man gewinnen muss, wenn man nicht nur mitlaufen, sondern oben tatsächlich mitreden will. ---

Mi., 08.04.2026, 17:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Chemnitzer FC ChemnitzerFC 17:00 PUSH





Mi., 11.03.2026, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH

Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 19:00 PUSH

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 PUSH