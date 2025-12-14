Jena macht aus 0:2 ein 3:2, Zwickau kassiert 2:2, HFC besiegt FCM

Mit dem heutigen Abschluss des 19. Spieltags ist die Regionalliga Nordost in die Winterpause gegangen. Die letzten Partien des Jahres boten noch einmal alles, was diese Liga auszeichnet: frühe Rückstände, späte Entscheidungen, Eigentore, verschossene Strafstöße und große Emotionen auf den Rängen.

Altglienicke und Lok Leipzig lieferten ein Spiel, das seinem Status als Spitzenduell gerecht wurde. Die Gäste erwischten den besseren Beginn und gingen durch Farid Abderrahmane früh in Führung, als dieser nach 19 Minuten traf. Doch Altglienicke antwortete sofort: Jonas Nietfeld glich nach 23 Minuten aus und brachte die Partie in jene Offenheit, die sie später so prägen sollte. Kurz vor der Pause schlug Lok wieder zu – Djamal Ziane setzte nach 45 Minuten das 1:2 und bescherte Leipzig ein psychologisch wichtiges Momentum. Doch Altglienicke gab sich nicht geschlagen. Jonas Nietfeld erzielte in der 72. Minute den erneuten Ausgleich. Ayodele Adetula brachte Lok in der 83. Minute endgültig auf die Siegerstraße. ---

In Babelsberg sah zunächst alles nach einem erfolgreichen Abend für die Gastgeber aus. George Didoss brachte die Filmstädter nach 20 Minuten in Führung. Doch Meuselwitz brauchte nur wenig Anlaufzeit, um sich in die Partie zurückzukämpfen: Cemal Kaymaz traf nach 31 Minuten zum Ausgleich. Nach der Pause überraschten die Gäste. Hendrik Wurr drehte die Partie mit seinem Treffer in der 47. Minute, ehe Babelsberg durch Jeremy Postelt nach 70 Minuten nochmals gleichzog. Luis Fischer traf in der 76. Minute zum 2:3-Endstand. Für Babelsberg ist die Niederlage ein schmerzhafter Rückschlag. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der BFC Preussen teilt das dazu über Instagram mit: "Nach einer gemeinsamen Platzbegehung mit den Verantwortlichen des NOFV müssen wir unser für morgen angesetztes Spiel gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf leider absagen. Die aktuellen Platzbedingungen lassen eine ordnungsgemäße Durchführung der Partie nicht zu. Ein Nachholtermin wird zeitnah bekannt gegeben." ---

Rot-Weiß Erfurt wollte nach den jüngsten Erfolgen weiter Kurs auf die Spitze halten – und tat dies in einer Partie, die weniger von Offensivfeuerwerk, dafür umso mehr von Geduld, Stabilität und Disziplin geprägt war. Die Erlösung für die Gastgeber kam nach 52 Minuten: Stanislav Fehler traf zum 1:0 und setzte den entscheidenden Akzent in einer körperbetonten Begegnung, in der der BFC zwar dagegenhielt, aber seine Chancen nicht nutzen konnte. ---

In Chemnitz entwickelte sich ein emotionales Spiel – ein Nervenspiel, das der FSV 63 Luckenwalde zunächst dominierte, am Ende aber dennoch den Sieg aus den Händen gab. Fabio Schneider trat gleich zweimal entschlossen in Erscheinung: Er traf nach 13 Minuten zur Führung und legte nach 40 Minuten den zweiten Treffer nach. Als Andreas Pollasch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:3 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Chemnitz bewies eine bemerkenswerte Moral und startete im zweiten Durchgang eine furiose Aufholjagd. Dejan Bozic verkürzte in der 63. Minute, ehe Tom Baumgart das Stadion mit seinem Treffer in der 87. Minute endgültig elektrisierte. In der Schlussphase gelang Tobias Müller in der zweiten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch der Ausgleich zum 3:3. Für Luckenwalde bleibt ein schmerzhafter Punktverlust nach starker erster Hälfte, während Chemnitz sich für eine beeindruckende Energieleistung mit einem Punktgewinn belohnt. ---

Deas Spiel begann mit einem frühen Schock für den Halleschen FC. Aleksa Marusic brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung. Halle übernahm danach zwar die Kontrolle, scheiterte aber zunächst an sich selbst und an Torwart Noah Kruth, der in der 20. Minute einen Foulelfmeter von Malek Fakhro parierte. Nach der Pause steigerte sich der Hallesche FC spürbar. Joscha Wosz glich in der 63. Minute aus und setzte damit das Signal zur Aufholjagd. In der Schlussphase belohnte sich Halle für den Druck: Bocar Baro traf in der 87. Minute zur Führung, ehe Max Kulke in der achten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte. Halle geht mit einem emotionalen Heimsieg in diesem Prestigduell und gestärktem Selbstvertrauen in die Winterpause. ---

Der FSV Zwickau wollte das Jahr mit einem Heimsieg abschließen und startete engagiert. Veron Dobruna brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung. Eilenburg zeigte jedoch Widerstandskraft und kam kurz vor der Pause durch Jeronimo Mattmüller in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb Zwickau am Drücker und ging in der 77. Minute erneut in Führung, als Cemal Sezer einen Foulelfmeter verwandelte. Doch Eilenburg gab sich nicht geschlagen. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Marcus Niemitz zum 2:2 und raubte Zwickau den schon sicher geglaubten Sieg. Ein Remis, das beide Teams emotional forderte. ---

Hertha BSC II erwischte einen starken Start und belohnte sich früh. Shalva Ogbaidze traf in der 30. Minute zur Führung. Kurz nach der Pause kam Jena noch mehr unter Druck, als Malik Talabidi den Ball in der 51. Minute ins eigene Tor lenkte und Hertha mit 2:0 vorne lag. Doch der FC Carl Zeiss zeigte große Moral. Justin Schau verkürzte in der 79. Minute, ehe ein Eigentor von Selim Telib in der 89. Minute den Ausgleich brachte. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Timon Burmeister in der vierten Minute der Nachspielzeit zu und drehte das Spiel komplett. Jena verabschiedet sich mit einem dramatischen Auswärtssieg als erster Verfolger von Lok Leipzig in die Winterpause. ---