Jena lässt Punkte liegen – Zwickau triumphiert im Torfestival

In der Regionalliga Nordost standen heute die mit großer Spannung erwarteten Nachholspiele auf dem Programm. Es war ein Abend voller Leidenschaft, taktischer Fingenossenheit und dramatischer Wendungen, der die Tabelle ordentlich durchwirbelte und den Fans in den Stadien alles abverlangte, während die Mannschaften um jeden Zentimeter Boden kämpften.
---
Eine bittere Heimniederlage musste der FC Eilenburg gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC II hinnehmen. In einer hart umkämpften Partie fiel die Entscheidung bereits früh, als Änis Ben-Hatira in der 19. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Eilenburg bemühte sich in der Folge leidenschaftlich um den Ausgleich, konnte die Berliner Defensive jedoch nicht überwinden. In der hitzigen Schlussphase wurde Joel Richter von Hertha BSC II in der 90. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, was am Ergebnis jedoch nichts mehr änderte.
---
Im Berliner Duell sicherte sich der BFC Dynamo vor 1741 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen den BFC Preussen. Den Grundstein für den Erfolg legte Tobias Gunte, der in der 38. Minute die Führung zum 1:0 markierte. Der Aufsteiger kam jedoch mutig aus der Kabine und glich in der 50. Minute durch Nikolas Frank zum 1:1 aus. Danach schlug die Stunde von Rufat Dadashov, der die Partie im Alleingang entschied: In der 58. Minute brachte er den BFC Dynamo mit 2:1 erneut in Front, ehe er in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.
---
Ein wahres Spektakel der Emotionen erlebten die 3713 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Zwickau und dem SV Babelsberg 03. Die Gäste aus Babelsberg erwischten den besseren Start, als Linus Queißer bereits in der 11. Minute zur Führung für die Babelsberger traf. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der 15. Minute erzielte Lukas Eixler den Ausgleich zum 1:1. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und gingen in der 28. Minute durch Tobias Hasse erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel peitschten die Fans ihre Zwickauer nach vorne, und in der 48. Minute war es erneut Lukas Eixler, der zum 2:2-Gleichstand einnetzte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Luca Prasse in der 60. Minute mit dem Siegtreffer zum 3:2-Endstand.
---
Vor einer Kulisse von 5370 Zuschauern kam der FC Carl Zeiss Jena nicht über ein torloses Remis gegen die VSG Altglienicke hinaus. Trotz intensiver Bemühungen und einer leidenschaftlichen Atmosphäre blieben Tore in dieser Begegnung aus. Jena verpasst damit die große Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze entscheidend zu verkürzen.
---
---
---
---
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________