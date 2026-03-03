Jena lässt Punkte liegen – Zwickau triumphiert im Torfestival

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost standen heute die mit großer Spannung erwarteten Nachholspiele auf dem Programm. Es war ein Abend voller Leidenschaft, taktischer Fingenossenheit und dramatischer Wendungen, der die Tabelle ordentlich durchwirbelte und den Fans in den Stadien alles abverlangte, während die Mannschaften um jeden Zentimeter Boden kämpften.

Eine bittere Heimniederlage musste der FC Eilenburg gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC II hinnehmen. In einer hart umkämpften Partie fiel die Entscheidung bereits früh, als Änis Ben-Hatira in der 19. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Eilenburg bemühte sich in der Folge leidenschaftlich um den Ausgleich, konnte die Berliner Defensive jedoch nicht überwinden. In der hitzigen Schlussphase wurde Joel Richter von Hertha BSC II in der 90. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, was am Ergebnis jedoch nichts mehr änderte. ---

Im Berliner Duell sicherte sich der BFC Dynamo vor 1741 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen den BFC Preussen. Den Grundstein für den Erfolg legte Tobias Gunte, der in der 38. Minute die Führung zum 1:0 markierte. Der Aufsteiger kam jedoch mutig aus der Kabine und glich in der 50. Minute durch Nikolas Frank zum 1:1 aus. Danach schlug die Stunde von Rufat Dadashov, der die Partie im Alleingang entschied: In der 58. Minute brachte er den BFC Dynamo mit 2:1 erneut in Front, ehe er in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte. ---

Ein wahres Spektakel der Emotionen erlebten die 3713 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Zwickau und dem SV Babelsberg 03. Die Gäste aus Babelsberg erwischten den besseren Start, als Linus Queißer bereits in der 11. Minute zur Führung für die Babelsberger traf. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der 15. Minute erzielte Lukas Eixler den Ausgleich zum 1:1. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und gingen in der 28. Minute durch Tobias Hasse erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel peitschten die Fans ihre Zwickauer nach vorne, und in der 48. Minute war es erneut Lukas Eixler, der zum 2:2-Gleichstand einnetzte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Luca Prasse in der 60. Minute mit dem Siegtreffer zum 3:2-Endstand. ---

Vor einer Kulisse von 5370 Zuschauern kam der FC Carl Zeiss Jena nicht über ein torloses Remis gegen die VSG Altglienicke hinaus. Trotz intensiver Bemühungen und einer leidenschaftlichen Atmosphäre blieben Tore in dieser Begegnung aus. Jena verpasst damit die große Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze entscheidend zu verkürzen. ---



Punktgleich, aber nicht gleich sicher: FSV 63 Luckenwalde ist Zehnter mit 26 Punkten (19 Spiele, 23:28 Tore), 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) ist Neunter ebenfalls mit 26 Punkten (21 Spiele, 35:32 Tore). Luckenwalde verlor zuletzt 0:3 gegen Lok Leipzig (28.02.26). Magdeburg II war am 01.03.26 bei Greifswald im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). Das Hinspiel gewann Luckenwalde auswärts: Magdeburg II – Luckenwalde 1:2 (09.08.25). Jetzt geht es um die kleine Vorherrschaft im Mittelfeld – und um das Gefühl, nicht in Richtung Abstiegszone abzukippen.

Kellerkampf trifft auf Aufschwung. BSG Chemie Leipzig ist 17. mit 13 Punkten (20 Spiele, 17:31 Tore) und musste zuletzt eine klare Niederlage hinnehmen: 0:2 gegen Hallescher FC (01.03.26). Chemnitzer FC kommt als Siebter mit 34 Punkten (22 Spiele, 36:30 Tore) – und mit einem Ergebnis, das nach Ansage klingt: 5:1 gegen Babelsberg (27.02.26). Das Hinspiel gewann Chemnitz knapp: Chemnitzer FC – BSG Chemie 1:0 (13.08.25). Chemie braucht jeden Punkt wie Wasser, Chemnitz will den eigenen Lauf festigen und darf in solchen Spielen nicht den Hebel aus der Hand geben.

Für FC Hertha 03 Zehlendorf wird jedes Spiel zum Ringen um Zeit. Schlusslicht mit 9 Punkten (18 Spiele, 15:34 Tore) – und zuletzt immerhin ein Lebenszeichen: 1:1 gegen ZFC Meuselwitz (01.03.26). Hallescher FC steht auf Rang 3 mit 41 Punkten (22 Spiele, 34:20 Tore) und gewann zuletzt bei BSG Chemie 2:0. Das Hinspiel war deutlich: Halle – Hertha 03 5:1 (09.08.25). Zehlendorf braucht diesmal etwas, das über Mut hinausgeht. Halle muss liefern, weil Jena und Erfurt im Nacken sitzen und jeder Punkt im oberen Feld nach Pflicht aussieht.



Der Spitzenreiter reist zum Team aus dem Mittelfeld – und weiß, dass solche Abende Meisterschaftsgefühl formen. Lok Leipzig führt mit 52 Punkten (22 Spiele, 47:17 Tore) und kommt aus einem souveränen 3:0 in Luckenwalde (28.02.26). ZFC Meuselwitz steht als 12. bei 23 Punkten (20 Spiele, 27:31 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 bei Hertha 03 (01.03.26). Das Hinspiel war hauchdünn: Lok – Meuselwitz 1:0 (10.08.25). Meuselwitz weiß also, wie nah man dran sein kann. Lok weiß, dass genau diese knappen Spiele die Spitze absichern – und dass Jena jedes Zögern sofort nutzt.



Ein Duell, das nach Tabellengegensatz aussieht, aber nach Intensität schreit. Greifswalder FC ist 14. mit 19 Punkten (20 Spiele, 21:31 Tore) und war am 01.03.26 gegen Magdeburg II im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). FC Rot-Weiß Erfurt ist Vierter mit 40 Punkten (22 Spiele, 39:28 Tore) – und kommt mit einem schmerzhaften Dämpfer: 0:1 zu Hause gegen BFC Preussen (28.02.26). Das Hinspiel gewann Erfurt knapp: Erfurt – Greifswald 3:2 (10.08.25). Greifswald braucht Punkte gegen das Abrutschen, Erfurt braucht eine Antwort, um nicht den Anschluss an Halle und Jena zu verlieren.