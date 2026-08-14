Jena feiert Auswärtssieg – Dramatisches 3:3 in Babelsberg

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In einer intensiv geführten Partie setzte sich der FSV Zwickau durch. Die Torfolge eröffnete Claas Zamzow, der die Gäste in der 10. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Hausherren zeigten jedoch eine leidenschaftliche Antwort: Tim Hannemann erzielte in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Daniel Haubner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) das Tor zum 2:1 für Zwickau nachlegte. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste selbst, als Felix Pilger in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte sah. ---

Vor 984 Zuschauern trennten sich Hertha BSC II und der BFC Dynamo mit einer Punkteteilung. In einer von großer Einsatzbereitschaft geprägten Begegnung fielen die Treffer im zweiten Durchgang: Valdemar Sadrifar brachte die Berliner Gäste in der 75. Minute mit 0:1 in Front. Die Hausherren gaben sich jedoch keineswegs geschlagen und belohnten sich mit dem späten Ausgleich durch Jelani Ndi, der in der 84. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand beisteuerte. ---

Ein Torspektakel erlebten die Zuschauer im Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Aufsteiger RSV Eintracht 1949. Die Torfolge eröffnete Isma Baraze Adam, der die Gäste in der 12. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Lukas Lämmel glich in der 36. Minute zum 1:1 aus, ehe Theo Ogbidi nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute das 2:1 für Babelsberg erzielte. Die Gäste schlugen jedoch eindrucksvoll zurück: Isma Baraze Adam drehte die Begegnung mit zwei weiteren Treffern in der 61. Minute zum 2:2 und in der 77. Minute zum 2:3. In der Nachspielzeit war es schließlich Joshua Okpalaike, der in der 90.+12 Minute den Treffer zum 3:3-Endstand markierte. ---

Vor 4999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark feierte der FC Carl Zeiss Jena einen hart erarbeiteten Auswärtserfolg bei der BSG Chemie Leipzig. In einer leidenschaftlich umkämpften Begegnung erzielte Manassé Eshele in der 69. Minute den einzigen Treffer zum 0:1-Endstand für die Thüringer Gäste. ---

Der Tabellenführer empfängt eine Mannschaft, die sich gerade eindrucksvoll zurückgemeldet hat. FC Rot-Weiß Erfurt gewann beim FC Carl Zeiss Jena nach Rückstand noch 2:1 und steht mit zehn Punkten und 13:3 Toren ganz oben. Drei Siege und ein Unentschieden machen Erfurt zu einem von drei noch ungeschlagenen Teams mit zehn Punkten. Der 1. FC Magdeburg II reagierte auf die überraschende Niederlage gegen Luckenwalde mit einem 3:1 gegen SV Babelsberg 03. Nach frühem Rückstand drehte Magdeburg die Partie und rückte mit sieben Punkten sowie 11:6 Toren auf Rang fünf. Nun wartet der nächste Härtetest. Erfurt verteidigt die Spitze, Magdeburg kann mit einem Auswärtssieg unmittelbar wieder an die führende Gruppe heranrücken.

Morgen, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Greifswalder FC Greifswald 14:00 live PUSH

Der BFC Preussen ist nach vier Spielen noch sieglos. Beim FC Erzgebirge Aue gelang zwar zwischenzeitlich der Ausgleich, am Ende stand dennoch eine 1:2-Niederlage. Mit einem Punkt und 3:8 Toren liegt Preussen auf Rang 17 und damit unmittelbar vor dem Tabellenletzten Chemie Leipzig. Der Greifswalder FC musste dagegen seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen die VSG Altglienicke verlor Greifswald 1:3 und gab damit seine zuvor ungeschlagene Bilanz ab. Sieben Punkte und 10:6 Tore bedeuten dennoch Rang sechs. Für Greifswald geht es darum, den Kontakt zur Spitze nicht weiter abreißen zu lassen. Preussen braucht unterdessen dringend den ersten Sieg, um die beiden Abstiegsplätze nicht schon früh zu einem dauerhaften Begleiter werden zu lassen.

Das Spitzenspiel führt zwei Mannschaften zusammen, die nach vier Runden jeweils zehn Punkte besitzen. Der Chemnitzer FC musste beim Halleschen FC erstmals Zähler abgeben. Beim 0:0 blieb Chemnitz zwar erneut ohne Niederlage, profitierte aber auch davon, dass Halle einen Foulelfmeter nicht verwerten konnte. Mit 10:1 Toren verfügt der CFC weiterhin über die mit Abstand stabilste Defensive der Liga. Auch der FC Erzgebirge Aue ist noch ungeschlagen. Der Drittliga-Absteiger setzte sich gegen den BFC Preussen mit 2:1 durch und feierte damit seinen dritten Sieg nacheinander. 10:6 Tore stehen zu Buche. Im direkten Vergleich erhält der Kampf um den einzigen Aufstiegsplatz erstmals besondere Schärfe: Einer der beiden kann einen punktgleichen Konkurrenten unmittelbar hinter sich lassen.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hallescher FC Hallescher FC 14:00 live PUSH

Zwei noch ungeschlagene Mannschaften begegnen sich beim Heimspiel der VSG Altglienicke, die ihre Partien weiterhin in Fürstenwalde austrägt. Altglienicke gewann zunächst 3:1 in Greifswald und legte anschließend mit einem 3:1 gegen Hertha BSC II nach. Nach zwei Unentschieden zum Start folgten damit zwei Siege. Acht Punkte und 11:7 Tore bedeuten Rang vier. Der Hallesche FC ist ebenfalls noch ohne Niederlage, hat aber dreimal unentschieden gespielt. Zuletzt erkämpfte Halle gegen Tabellenführer Chemnitzer FC ein 0:0, ließ dabei jedoch einen Foulelfmeter ungenutzt. Sechs Punkte und 4:3 Tore bringen Rang neun. Altglienicke kann näher an das Spitzentrio heranrücken, Halle aus seiner Stabilität endlich den zweiten Saisonsieg formen.