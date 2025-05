Jena dominiert in Babelsberg – deutlicher Auswärtssieg für den FC

Der Hallesche FC bleibt Lok Leipzig auf den Fersen und fährt beim BFC Dynamo den nächsten wichtigen Sieg ein. In einer intensiven Partie gerieten die Gäste zunächst in Rückstand. John Liebelt traf in der 30. Minute zur Führung für die Berliner. Die Antwort der Hallenser folgte prompt: Nur drei Minuten später glich Robert Berger nach einem gelungenen Angriff zum 1:1 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff erhielt Halle einen Strafstoß zugesprochen. Jonas Nietfeld übernahm die Verantwortung und verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit zur 2:1-Führung.

Im Abstiegskampf hat der FC Hertha 03 Zehlendorf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:1 fegte die Mannschaft den FC Viktoria 1889 Berlin weg. Bereits in der 17. Minute traf Jonas Hartl zur Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte er zum 2:0 nach. Zuvor musste Viktoria ab der 39. Minute in Unterzahl agieren – Minyoung Lee sah die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel spielte Zehlendorf wie entfesselt. Bocar Baro erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, nur fünf Minuten später verwandelte Gabriel Figurski Vieira einen Foulelfmeter zum 4:0. In der 64. Minute schnürte Bocar Baro mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack. Der Ehrentreffer durch Lucien Littbarski in der 89. Minute blieb reine Ergebniskosmetik.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat mit einem furiosen Start die Weichen früh auf Sieg gestellt, musste am Ende aber noch einmal zittern. Bereits in der 2. Minute verwandelte Maxime Awoudja einen Foulelfmeter zur Führung. Jeremiaha Maluze legte nur zwölf Minuten später das 2:0 nach. In der 27. Minute erhöhte Benjika Caciel gar auf 3:0 – Erfurt dominierte vor 4132 Zuschauern nach Belieben. Doch der FSV 63 Luckenwalde bewies Moral. Lucas Vierling verkürzte noch vor der Pause auf 1:3. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Erst scheiterte Till Jacobi in der 85. Minute mit einem Foulelfmeter an Erfurts Torwart Pascal Manitz, dann vergab auch Lucas Albrecht in der 90. Minute vom Punkt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Albrecht dann doch – erneut per Strafstoß – zum 2:3-Endstand.

Für den VFC Plauen setzte es gegen die VSG Altglienicke eine 0:3-Heimniederlage. Nico Hug brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Johannes Manske erhöhte per Foulelfmeter in der 71. Minute, bevor Grace Bokake in der 82. Minute den Schlusspunkt setzte.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat im Titelrennen erneut Punkte liegen gelassen. In Chemnitz reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden – und das trotz Überzahl. Tobias Müller brachte den Chemnitzer FC in der 9. Minute in Führung, wurde allerdings in der 32. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Als ob das nicht genug gewesen wäre, sah Felix Müller in der 55. Minute die Rote Karte. In doppelter Überzahl gelang Lok Leipzig zwar durch Alexander Siebeck in der 66. Minute der Ausgleich, doch der erhoffte Sieg blieb aus. Chemnitz verteidigte leidenschaftlich und sicherte sich mit neun Mann einen wichtigen Punkt.

Vor 4999 Zuschauern hat sich die BSG Chemie Leipzig mit einem Last-Minute-Tor zumindest einen Punkt gegen Hertha BSC II erkämpft. Dabei begann die Partie verheißungsvoll für die Gastgeber. Stanley Ratifo verwandelte in der 15. Minute einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Oliver Rölke glich in der 28. Minute aus und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 41. Minute zur Pausenführung für die Berliner. Chemie kämpfte, lief aber lange dem Rückstand hinterher – bis in die Nachspielzeit. Tim Bunge war es schließlich, der in der 90.+2 Minute für den umjubelten Ausgleich sorgte.

