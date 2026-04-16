Jemgum setzt sich in hitziger Partie knapp durch

– Foto: Robert Gertzen

In einer umkämpften und körperbetonten Partie verliert der SV Harderberg knapp mit 2:3 gegen den SV Ems Jemgum. Beide Teams erspielen sich zahlreiche Chancen, das Spiel bleibt bis in die Schlussphase offen.

Der SV Harderberg hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eine knappe 2:3-Niederlage gegen den Tabellendritten SV Ems Jemgum hinnehmen müssen. In einer intensiven und teils hitzigen Begegnung begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe.

Dabei erwischte Harderberg den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Catharina Bens in Führung. Doch Jemgum antwortete schnell und drehte die Partie noch vor der Pause mit drei Treffern. Trotz des Rückstands blieb das Spiel offen, da beide Teams immer wieder zu Torchancen kamen.

Harderbergs Trainer Patric Hagedorn ordnete die Begegnung nach Abpfiff als ausgeglichen ein: „Ich würde sagen, das Spiel gegen Jemgum war auf jeden Fall eine hitzige Partie, eine kämpferische Partie, aber auch ein Spiel mit sehr vielen Chancen.“ Besonders hob er die Vielzahl an Aluminiumtreffern der Gäste hervor, erkannte aber auch die eigenen Möglichkeiten an: „Vor allem auch viele Alutreffer von Jemgum, das muss man so anerkennen, aber auch viele Torchancen von uns.“

Im zweiten Durchgang entwickelte sich weiterhin ein offener Schlagabtausch. Harderberg versuchte, den Anschluss zu erzielen, während Jemgum immer wieder gefährlich blieb. Erst in der Schlussphase gelang Julia Höcker der Treffer zum 2:3, der die Partie noch einmal spannend machte.

Hagedorn sah in der Begegnung ein Spiel auf Augenhöhe: „So dass ich sagen würde, auf beiden Seiten Chancen und im Endeffekt auch ein 50:50-Spiel.“ Gleichzeitig zeigte er sich mit dem Ergebnis zwar nicht zufrieden, konnte der Leistung aber dennoch Positives abgewinnen: „Gegen einen Tabellendritten ist man ganz zufrieden, natürlich nicht glücklich, aber ganz zufrieden mit so einem knappen Ergebnis.“

Auch die Spielleitung blieb aus Sicht des Trainers nicht unerwähnt. Er sprach von einer „umstrittenen und sehr, sehr losen Linie des Schiedsrichters“, die dazu beigetragen habe, dass die Partie in der Schlussphase zunehmend körperlich und teilweise hart geführt wurde.

Trotz der Niederlage kann Harderberg auf eine engagierte Leistung aufbauen, während Jemgum mit dem Auswärtssieg seine Position in der Spitzengruppe der Tabelle weiter festigt.