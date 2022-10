Jelisic: "Machen viel zu wenig aus den sich bietenden Möglichkeiten" Frustbewältigung bei Wacker? Pipinsried spielt in Burghausen

Pipinsried – Am vorletzten Spieltag der Vorrunde muss der FC Pipinsried beim Tabellendritten der Regionalliga Bayern, dem SV Wacker Burghausen, antreten. Die Pipinsrieder sind seit acht Spielen sieglos, Burghausen dagegen ist das Überraschungsteam der Liga, liegt auf Rang drei hinter den enteilten Teams aus Haching und Würzburg.

Für den FC Pipinsried war der letzte Spieltag eine frustrierende Angelegenheit. In einem schwachen Match gegen den Tabellenletzten SV Heimstetten schien die 1:0- Führung zum Sieg zu reichen, denn so wirklich gefährlich waren die Heimstettener nicht. Bis auf die 98. Minute, als SV-Keeper Moritz Knauf sich vor einer letzten Ecke für sein Team in den Pipinsrieder Strafraum begab. Sei Seitfallzieher sorgte für den späten Ausgleich. Heimstetten jubelte, die Pipinsrieder verließen mit hängenden Köpfen den Platz – das Remis war eine gefühlte Niederlage.

Lange Zeit zum Nachdenken blieb nicht, denn an diesem Wochenende wartet mit dem SV Wacker Burghausen eines der Top-Teams der Liga auf das Team aus dem Dachauer Hinterland. Die Mannschaft von Hannes Sigurdsson hat sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert, auch wenn das Match am vergangenen Wochenende beim 1. FC Nürnberg II mit 0:1 verloren ging. Wie stark die Wacker-Elf auftrumpfen kann, bewies sie nicht zuletzt beim 5:0-Heimsieg gegen den FC Bayern München II und dem 4:0- Sieg gegen den TSV Aubstadt.