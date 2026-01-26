Jeffrey Seitz wird Cheftrainer bei Tennis Borussia

Jeffrey Seitz (41, A-Lizenz) übernimmt ab sofort die Männermannschaft von Tennis Borussia. Seitz hatte zuvor die U 19 des Vereins gecoacht.
Er löst den am Samstag von seinen Aufgaben entbundenen Umberto Sacchi ab.
Der neue TeBe-Trainer ist eine bekannte Größe in der Oberliga. Seitz, in seiner Jugend Spieler bei TeBe und Tottenham Hotspur, erzielte seine bislang größten Trainererfolge beim SC Staaken, mit dem er Berliner Meister und Oberliga-Vizemeister wurde.
Am Eichkamp setzt man volles Vertrauen in den neuen Coach, der für akribische Arbeit und klare Spielideen bekannt ist. Mit Seitz, solle, so der Vorstand, "Konstanz einkehren". Die Veilchen streben eine langfristige Zusammenarbeit mit Seitz an